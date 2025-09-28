Pronóstico del tiempo: el huracán Grabielle se desvía y la Aemet levanta el aviso amarillo por lluvias en el Campo de Gibraltar

La Agencia Estatal de Meteorología está actualizando ya los avisos meteorológicos previstos para este domingo y el lunes por la llegada a la Península de Gabrielle. Los restos del ex huracán, que ha tocado ya tierra en Portugal convertido en borrasca y que ahora se desplaza por España, ha entrado en el país con un ligero cambio de trayectoria, más al norte de lo inicialmente previsto. Esto implica que se haya levantado el aviso amarillo por lluvias para este lunes en el Campo de Gibraltar, lo que no significa que no vayan a registrarse precipitaciones, pero sí con mucha menos intensidad que en otros puntos de la costa mediterránea.

En la comarca se espera lluvia ocasional durante el día. La probabilidad es del 100% hasta el mediodía. Conforme avance la jornada no será necesario sacar el paraguas. Las temperaturas oscilarán entre unos 20 °C por la mañana/noche y unos 24 °C como máxima durante la jornada. Será un día bastante gris con cielos cubiertos y precipitaciones dispersas.

A pesar de que la Aemet ha retirado el aviso amarillo que iba a activar en el Campo de Gibraltar para el domingo en vista de que la 'cola' de la borrasca podría circular algo más al norte, los efectos se están notando, especialmente en el mar, por lo que es necesario mantener la prudencia.

Para el martes se prevé un alivio: habrá más sol y ambiente agradable, aunque con temperaturas muy similares a las del lunes (máxima rondando los 24 °C). En resumen, un día más claro y con mejor tiempo para salir o realizar actividades al aire libre.

El recorrido de Gabrielle por tanto afectará a Andalucía menos de lo previsto (por ahora sólo hay activados avisos amarillos por precipitaciones para la zona norte de las provincia de Huelva, Sevilla y Córdoba), centrándose ahora toda la atención en la costa mediterránea, en concreto en la comunidad valenciana y parte de Cataluña.

Por tal motivo, Aemet está activando los avisos rojos en la zona por "peligro extraordinario en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia la tarde-noche del domingo y el lunes" y la posibilidad de que se produzcan "inundaciones y crecidas repentinas en cauces" en la zona.

Aviso amarillo en la Costa del Sol

Este lunes en la Costa del Sol se espera una jornada marcada por la inestabilidad. Durante la mañana predominarán los cielos nublados con episodios de lluvia, algunos de ellos localmente intensos. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activo un aviso amarillo por precipitaciones que podrían dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados de hasta 40 litros en 12 horas.

A partir de la tarde se prevén claros intermitentes y una disminución de la intensidad de las lluvias, aunque no se descartan chubascos aislados. Las temperaturas oscilarán entre los 19 °C de mínima y los 23 °C de máxima, con un ambiente suave propio de principios de otoño. El viento soplará flojo a moderado, con intervalos más intensos en las zonas costeras.

En resumen, será un día variable, con un inicio lluvioso que tenderá a mejorar hacia la tarde, aunque conviene mantener el paraguas a mano.

Aviso especial por lluvias fuertes y persistentes de Amet

La Agencia Estatal de Meteorología publicó a medio día del sábado un aviso especial por lluvias muy fuertes y persistentes en el tercio sur y este de la Península debido a la proximidad del ex huracán Gabrielle. El aviso especial por fenómenos adversos comenzará el domingo 28 y se prolongará hasta el martes 30 de septiembre.

A continuación, el aviso especial lanzado por Aemet:

"En las próximas horas el ex-huracán Gabrielle, convertido ya en borrasca, penetrará por el oeste de la península ibérica, desplazándose hacia el sureste a medida que pierde rápidamente intensidad. No obstante, el seno de bajas presiones que quedará situado sobre el tercio sur peninsular, junto con las altas presiones al norte, darán lugar a un flujo húmedo del este sobre la fachada mediterránea que, unido a la humedad subtropical en niveles medios y a la inestabilidad asociada a la vaguada en altura que acompaña a la perturbación, podría dar lugar a lluvias muy fuertes y persistentes en los tercios sur y este peninsulares en los próximos días. Los chubascos pueden dar lugar a inundaciones locales súbitas y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado.

Hoy sábado, con la aproximación de la borrasca, se esperan precipitaciones moderadas y persistentes en el oeste de Galicia, ocasionalmente con tormenta, e intervalos de viento fuerte del sureste, con temporal marítimo en los litorales atlánticos gallegos.

A partir de la madrugada de mañana, las precipitaciones se irán extendiendo por áreas del oeste y centro peninsulares, en general moderadas, pero persistentes en vertientes sur de los sistemas montañosos del cuadrante suroccidental. Durante la tarde podrían ser localmente fuertes en puntos del oeste de Andalucía, especialmente en zonas de sierras, sin descartarlos también en Extremadura. También se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes y persistentes en puntos de Aragón, meseta sur, Cataluña y Comunidad Valenciana, que pueden ir acompañados de granizo. En el sur de Cataluña es probable que sean muy fuertes, especialmente al final del día y durante la noche del domingo al lunes.

El lunes 29 y el martes 30 serán los días más adversos del episodio. Ya desde primeras horas se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, y persistentes, a lo largo del tercio oriental peninsular, costa del Sol y entorno del Estrecho. Las mayores intensidades y los mayores acumulados se esperan en el sur de la Comunidad Valenciana, y especialmente en la provincia de Valencia, entre el lunes y la primera mitad del martes, cuando podrían superarse los 200-250 mm, con intensidades torrenciales.

Es probable que las islas Baleares también se vean afectadas por este episodio, con chubascos tormentosos localmente fuertes, especialmente durante la tarde del lunes y el martes.

Existe una alta incertidumbre en la trayectoria de la borrasca y en la interacción entre los distintos elementos que conforman esta situación, por lo que se recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante las próximas horas".