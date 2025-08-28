La Junta ve "clave" la presa de Gibralmedina para el abastecimiento hídrico del Campo de Gibraltar y la Costa del Sol

La Juna de Andalucía ha vuelto a catalogar como "pieza clave" la futura presa de Gibralmedina en su planificación hídrica. La delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, ha defendido la construcción de la presa, una obra considerada esencial para garantizar el suministro de agua en el Campo de Gibraltar y para la Costa del Sol occidental en las próximas décadas.

Según ha asegurado este jueves, este proyecto, declarado de interés general del Estado, "lleva 30 años enquistado y, a pesar de que le corresponde al Gobierno central su construcción, la Junta de Andalucía ha impulsado y finalizado la redacción del proyecto constructivo por 2,3 millones de euros y la tramitación ambiental". Además, la delegada ha insistido en un comunicado en "que es necesario un compromiso claro por parte del Ejecutivo para llevar a cabo esta infraestructura imprescindible".

La presa, situada entre los términos provinciales de Cádiz y Málaga, permitiría regular el caudal del río Guadiaro para abastecer no sólo al campo de Gibraltar, sino también a la Costa del Sol. Un pantano de 100 hectómetros cúbicos cuyo aporte de agua a la Costa del Sol, en caso de necesitarlo, rondaría los 15 hectómetros cúbicos. La crecida del río Guadiaro durante la última DANA evidencia la necesidad de la presa.

"Gibralmedina no es solo un proyecto estratégico para la provincia de Cádiz; es una garantía de futuro para la Costa del Sol cuya presión demográfica y turística es cada vez mayor y, por tanto, la demanda de recursos hídricos se incrementará notablemente en los próximos años", ha afirmado Navarro.

A este proyecto, Navarro ha sumado la presa de Cerro Blanco "como proyecto fundamental para aumentar la capacidad de agua embalsada entre 40 y 60 hectómetros cúbicos", así como el trasvase de Iznájar, para el que la Junta ya tiene comprometidos 50 millones de euros y "permanece a la espera de que el Gobierno central autorice el trasvase de 4,9 hectómetros cúbicos que permitiría garantizar el abastecimiento".

"En definitiva, presas, desaladoras, mejoras de riegos, saneamientos o defensas contra inundaciones que suman más de 2.000 millones de euros en inversiones que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene pendientes en nuestra provincia", ha enfatizado.