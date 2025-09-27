Alerta en Cádiz: llega la primera gran borrasca del otoño con lluvias intensas, fuerte oleaje y riesgo en las playas

El otoño arranca en la provincia de Cádiz con fuerza. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias en el Campo de Gibraltar para la madrugada y la mañana del lunes, 29 de septiembre. Entre las 00:00 y las 14:59 se esperan precipitaciones que podrían dejar hasta 40 litros de agua por metro cuadrado en apenas 12 horas y chaparrones más intensos que descargarán 15 litros en solo una hora. Dicho de otro modo: podría llover en medio día lo que suele caer en un mes entero en algunas localidades de la Bahía de Algeciras.

La borrasca, la primera del otoño 2025, llegará a la comarca ya desde el domingo, cuando las nubes irán ganando terreno y la lluvia se intensificará a medida que avance la jornada. El viento también tendrá protagonismo: soplará del suroeste, el más propicio para temporales en el Estrecho, con rachas que rondarán los 60 kilómetros por hora en las zonas más expuestas. A pesar de la inestabilidad, las temperaturas se mantendrán suaves: en torno a 24 grados de máxima y 17 de mínima.

Gabrielle, el exhuracán que azota el Atlántico

Todo este temporal viene marcado por los restos de Gabrielle, un ciclón subtropical que ha tocado tierra en Portugal con vientos cercanos a los 100 km/h. Aunque la tormenta se debilita a medida que avanza hacia el interior de la península, sus efectos alcanzarán de lleno al Golfo de Cádiz y al Campo de Gibraltar, donde se notarán sobre todo en el estado del mar.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ya ha lanzado un aviso: máxima precaución este fin de semana en la costa de Cádiz. Los efectos del mar de fondo y las corrientes de resaca pueden ser peligrosos para bañistas y embarcaciones ligeras. Se recomienda no acercarse a espigones ni rompeolas y evitar el baño en caso de bandera roja.

El oleaje será uno de los principales riesgos en la provincia. Desde la tarde del sábado se espera un aumento del mar de fondo, con olas que irán creciendo a lo largo del domingo. Según los modelos meteorológicos, podrían alcanzarse crestas de hasta 5 metros en playas y arrecifes, e incluso picos aislados de 6 o 7 metros en mar abierto.

En las playas gaditanas, el régimen medio oscilará entre 3 y 4 metros de altura, con intervalos de fuerte resaca. Esta situación complica la navegación en la boca de los puertos y en la costa abierta, por lo que se aconseja a los pescadores y navegantes que refuercen amarras en el interior de las bahías.

Andalucía bajo la lluvia

Mientras tanto, las precipitaciones más fuertes se concentrarán en otras provincias andaluzas, sobre todo en el norte de Granada, oeste de Jaén y norte de Córdoba, donde se prevén tormentas con aparato eléctrico en la noche del domingo. En la costa mediterránea andaluza, especialmente en Almería, podrían registrarse rachas de viento de hasta 70 km/h.

En el Campo de Gibraltar y en el conjunto del litoral gaditano, el escenario será diferente: menos rayos, pero más agua y oleaje. La lluvia será persistente aunque de carácter moderado y acompañada de un mar muy agitado.

Precipitación acumulada para lunes y martes prevista por Aemet.

Mejora a partir del martes

La buena noticia es que el temporal tendrá una duración limitada. A partir del martes 30 de septiembre se espera una mejora notable de las condiciones meteorológicas: volverán los cielos despejados, bajará la fuerza del viento y el mar irá poco a poco calmándose.

Hasta entonces, toca extremar la precaución en la costa y estar atentos a los avisos de Aemet y de Emergencias. El otoño ha comenzado en el sur de Andalucía con la fuerza de un aviso: el tiempo tranquilo del verano ha quedado atrás.