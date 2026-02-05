Precaución: la borrasca Leonardo vuelve a sembrar de socavones la autovía A-7

La autovía A-7, la principal arteria de comunicación de la comarca del Campo de Gibraltar, se ha convertido en otra de las víctimas de la borrasca Leonardo. En las últimas horas han vuelto a aparecer varios socavones, algunos de considerables proporciones que dificultan el tráfico para coches y camiones en los accesos a Algeciras, no digamos ya para las motos.

Los desperfectos se concentran principalmente en dos tramos: en el entorno de la entrada a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y en el tramo de acceso a Algeciras, desde el puente sobre el río Palmones hasta la zona cercana al hotel Alborán.

La autovía A-7 ha presentado durante varios días a finales de enero y principios de febrero importantes retenciones en algunos casos debido a la necesidad de regular y filtrar el acceso de camiones con destino al Puerto de Algeciras, sin actividad por la borrasca.

De momento la Dirección General de Tráfico (DGT) no ha establecido señales para advertir a los conductores de la necesidad de extremar la precaución al circular por estos tramos, aunque es recomenable reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad y estar atentos a posibles desvíos o cortes puntuales que puedan producirse en los próximos días.

Equipos de mantenimiento de carreteras ya trabajan en la evaluación y reparación de los daños, que se han agravado por la intensa lluvia y las fuertes rachas de viento registradas durante la borrasca.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible dio en diciembre de 2025 luz verde a la licitación de las obras para mejorar y acondicionar la conexión viaria entre la autovía A‑7 (antigua N‑340) y el acceso norte al Puerto Bahía de Algeciras, a través de la carretera N‑357. El Acceso Norte soporta a diario un elevado volumen de tráfico pesado, especialmente en sentido salida, y registra de forma habitual problemas de saturación en las horas punta. Es una cvía preferente frente al Acceso Sur, al evitar el paso por el núcleo urbano de Algeciras, lo que incrementa las cargas que soporta la infraestructura.