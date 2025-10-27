El portaviones 'USS Gerald Ford', rumbo al Estrecho de Gibraltar para reforzar a la Marina de EEUU en el Caribe

Ni un mes después de entrar en el Mediterráneo, el portaaviones USS Gerald Ford de Estados Unidos vuelve a enfilar el Estrecho de Gibraltar. Tras las órdenes recibidas por el Pentágono, el más grande y avanzado portaviones de la flota estadounidense pone rumbo al Caribe y ya se encuentra de camino al nuevo foco de tensión mundial: las costas de Venezuela.

El USS Gerald Ford entró en el Estrecho a la cabeza de un grupo de ataque a primeros de octubre cuando fue destacado en el Mediterráneo oriental, poco antes de que la situación en Gaza alcanzase el nuevo escenario de alto el fuego. Ahora, el Gobierno de Trump está reforzando sus posiciones en el Caribe para aumentar su presión al régimen de Maduro en las costas venezolanas, donde la Marina ya ha protagonizado ataques a presuntos narcotraficantes.

Fotografías recientes en redes sociales mostraban al portaaviones de EEUU abandonando las aguas frente a la ciudad croata de Split. Diferentes fuentes esperan que el grupo de ataque llegan al Caribe en una semana. El pasado viernes, el Departamento de Guerra anunció el despliegue del Ford y de su grupo de ataque al área de responsabilidad del Comando Sur de EEUU desde el Mediterráneo.

En las últimas semanas, el Ejército estadounidense ha reportado ataques contra alrededor de una decena de pequeñas lanchas aparentemente cargadas con drogas en el mar Caribe y en el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, lo que ha disparado la tensión con esos países, que denuncian ejecuciones extrajudiciales.

"Los datos de seguimiento más recientes que he visto sitúan al Ford en el mar Adriático", explica Stephen Biddle, profesor en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Columbia University (Nueva York). "Teniendo en cuenta los tiempos de navegación normales, supongo que llegará en unos días, pero no hay garantías", apunta Biddle.

El portal WarshipCam, que monitorea aviones de combate, publicó una imagen del portaaviones en navegación a la altura de Split, Croacia, el pasado domingo, tras lo cual se espera que se dirija al Atlántico a través del Estrecho de Gibraltar.

Según recoge el medio Newsweek, el portaaviones no tardará en cruzar el Estrecho de Gibraltar, pero antes deberá reunirse con los destructores asignados para formar parte del grupo de ataque del Ford, algunos de los cuales podrían haber iniciado navegación desde Italia.

El anuncio del Pentágono eleva la tensión entre EEUU y Venezuela, ya que antes del portaaviones Washington desplegó un gran contingente bajo la premisa de combatir el narcotráfico. Esta decisión se hizo pública después de que el presidente, Donald Trump, ordenara a la CIA llevar a cabo operaciones encubiertas dentro del país.

El despliegue naval estadounidense en el Caribe -en el que se incluyen buques militares, un submarino, un destructor y aviones de combate, además del grupo de ataque del Gerald Ford- ya es el más grande desde la invasión de Panamá en 1989.