El portaviones 'USS Gerald R. Ford' regresa al Estrecho de Gibraltar y reaviva las protestas políticas contra Israel

El portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford vuelve al Estrecho de Gibraltar para poner rumbo al Mediterráneo. El buque militar de propulsión nuclear, el más grande y avanzado del mundo en su clase, lidera un grupo de combate que se dirige al sur desde Noruega y tiene previsto cruzar el estratégico enclave marítimo para emprender nuevas operaciones en la parte oriental del Mediterráneo, sin perder de vista el conflicto todavía abierto entre Israel y Gaza. El anuncio de que el gigante de la Marina de Estados Unidos fondeará en la base de Palma de Mallorca ha desencadenado una cascada de protestas de diferentes partidos políticos, sobre todo de Podemos, que ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que impida al atraque de la poderosa nave americana.

La llegada al Estrecho del USS Gerald R. Ford reaviva el enfrentamiento dialético en España por la postura ante las fuerzas de EEUU e Israel en Gaza. El portaaviones más grande del mundo y buque insignia del Carrier Strike Group Twelve regresa a unas aguas que atravesó este verano a mediados de julio cuando la Marina norteamericana reforzó sus posiciones tras el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio entre Israel e Irán. El Gerald R. Ford retornó un mes después de su presencia por Oriente para poner rumbo al norte y unirse a un ejercicio en Noruega centrado en la vigilancia a los movimientos del ejército de Rusia. La Armada española escoltó al grupo de combate en aquella ocasión con la fragrata Santa María.

En su anterior tránsito por el Estrecho, el portaviones encabezó a un grupo de ataque formado por el USS Normandy (CG-60) -con misiles crucero guiados-, el USS Ramage (DDG-61), el USS McFaul (DDG-74), el USS Thomas Hudner (DDG-116) -con misiles destroyers-, el ala aérea 8 con F/A-18 Super Hornets, E-2D Hawkeyes, EA-18G Growlers y helicópteros MH-60 helicopters.

Podemos exige al Gobierno que impida su entrada

Podemos ha exigido al Gobierno que impida la entrada del portaaviones USS Gerald R. Ford al puerto de Palma, prevista entre el 3 y el 8 de octubre, según ha trasladado en una nota de prensa. Desde Podemos han señalado que el buque militar es considerado uno de los portaaviones más poderosos del mundo y su presencia en el Mediterráneo se produce en un momento de máxima tensión bélica internacional y en un contexto marcado por el "genocidio" que se está cometiendo en Palestina.

"Exigimos al Gobierno que impida la entrada del barco nuclear USS Gerald R. Ford al puerto de Palma. Somos tierra de paz y el pueblo palmesano no quiere barcos cómplices del genocidio", ha exigido en la misma línea la coordinadora de Podemos Baleares, Lucía Muñoz.

Podemos ha incidido en que las bases y puertos españoles son soberanos, y que el Estado siempre puede denegar el uso de su territorio, incluso en el marco de acuerdos internacionales, aunque ello implique confrontación política. "Queremos que el Gobierno español actúe con soberanía y dignidad democrática. Le exigimos que rechace las presiones de los intereses militares externos y que niegue la entrada de este portaaviones de guerra en nuestros puertos", ha declarado la exdiputada de Unidas Podemos en el Parlament Cristina Gómez.

Desde Podemos han apuntado también que diversos expertos han advertido de que la escala del portaaviones USS Gerald R. Ford en Palma podría estar vinculada con una misión de apoyo a Israel. De hecho, han añadido, la llegada del buque se interpreta también como un gesto presión hacia el Gobierno de Pedro Sánchez. "No aceptamos que nuestro territorio se convierta en una plataforma militar y en un instrumento de la geopolítica de la guerra", ha denunciado ante esto Cristina Gómez.

Podemos ha subrayado que la escala del portaaviones evidencia las "limitaciones" del reciente Real Decreto Ley de embargo de armas a Israel, aprobado hace poco más de una semana. La formación morada ha considerado que la llegada del buque confirma que la norma es "insuficiente" y que "sigue dejando a España expuesta a los intereses estratégicos de Estados Unidos, cómplices del genocidio".