La fragata 'Santa María' escolta al 'USS Gerald R. Ford' en su tránsito por el estrecho de Gibraltar

La fragata española Santa María ha formado parte del escolta del grupo de combate del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford, acompañándolo durante su tránsito por el mar de Alborán y el estrecho de Gibraltar. La maniobra, realizada en el marco de las Operaciones de Vigilancia y Defensa (OPVD), contribuye a reforzar la seguridad marítima en aguas de soberanía e interés para España, así como la cooperación con la Marina de Estados Unidos, según ha estadado el Estado Mayor de la Defensa en sus redes sociales.

El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo y buque insignia del Carrier Strike Group Twelve, se encuentra desplegado en el área de operaciones de la Sexta Flota estadounidense para respaldar la eficacia de combate, la letalidad y el estado de preparación de las Fuerzas Navales de EE. UU. en Europa y África, además de defender los intereses de Estados Unidos, sus aliados y socios en la región.

Según fuentes navales, el Gerald R. Ford zarpó desde Norfolk en junio para un despliegue previsto hacia en Mediterráneo. A pesar de que la misión estaba planificada, las crecientes tensión en oriente próximo ha aumentado el valor estratégico de su presencia, como posible tercera fuerza de portaviones estadounidense en la zona.

En las últimas semanas, el portaaviones cruzó el Estrecho de Gibraltar y realizó una escala en Marsella junto al destructor USS Winston S. Churchill, reforzando la cooperación con aliados europeos y la presencia naval en el Mediterráneo.