La Policía Nacional intercepta un coche con diez kilos de hachís ocultos en una sofisticada caleta hidráulica entre Algeciras y Sevilla

La Policía Nacional ha detenido a dos personas tras interceptar en la autovía un vehículo con diez kilos de hachís ocultos en una caleta hidráulica, un compartimento secreto integrado en la propia estructura del coche que permite transportar droga sin levantar sospechas. El hallazgo, fruto de la operación Trunk, ha vuelto a poner de relieve la estrecha conexión entre Algeciras y Sevilla en las rutas del narcotráfico andaluz.

La investigación se enmarca en un dispositivo de vigilancia desplegado por agentes especializados en la lucha contra el tráfico de drogas de Sevilla, que llevaban semanas siguiendo los pasos de varios transportistas de sustancia estupefaciente entre ambas provincias. Los investigadores detectaron una posible entrega de hachís en Algeciras, punto habitual de enlace para el traslado de cargamentos desde la costa hacia el interior.

Con la colaboración de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), los agentes interceptaron el vehículo sospechoso en la autovía y procedieron a su registro. En el interior localizaron una caleta hidráulica que escondía diez kilogramos de hachís.

La "caleta", explican fuentes policiales, es un sofisticado escondite que los narcotraficantes diseñan para ocultar y transportar droga —aunque también dinero o armas— en el interior de los vehículos. En este caso, el sistema estaba dotado de un mecanismo hidráulico activado mediante un interruptor oculto, lo que hacía prácticamente imposible su detección en un control rutinario.

Tras el arresto de los dos ocupantes del coche, la investigación condujo a sendos registros domiciliarios en Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra (Sevilla). En ellos se incautó una escopeta con munición, un pequeño cultivo de marihuana con secadero, restos de fardos de hachís, equipos de transmisión, un dron y varios teléfonos móviles. El material hallado confirma el alto nivel de tecnificación del grupo y su vinculación con redes de narcotráfico de carácter profesional.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó su inmediato ingreso en prisión.