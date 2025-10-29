Golpe al narcotráfico en el Puerto de Algeciras: 20 toneladas de hachís ocultas entre pimientos procedentes de Marruecos

El Puerto de Algeciras vuelve a situarse en el epicentro de la lucha contra el narcotráfico. En apenas tres días, la Policía Nacional, con la colaboración de la Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos (DGSN), ha desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas a introducir grandes cantidades de hachís en Europa.

La operación, dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga de Algeciras, se ha saldado con 20 personas detenidas e ingresadas en prisión por delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, además de la intervención de 20 toneladas de hachís ocultas entre cajas de pimientos verdes.

Los camiones frigoríficos procedían de Marruecos y llegaron al puerto algecireño cargados de hortalizas, camuflando la droga en dobles fondos disimulados tras las mercancías perecederas para pasar inadvertidos en los controles aduaneros. Tras desembarcar en Algeciras, los vehículos continuaron su ruta hacia distintos puntos de la península, donde fueron finalmente interceptados: uno en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y otro en una nave del norte de Granada.

Las investigaciones comenzaron gracias a la cooperación internacional entre los servicios policiales y judiciales de ambos países. La alerta inicial partió de Marruecos, donde se detectó la actividad de organizaciones que pretendían enviar grandes partidas de hachís hacia Europa usando camiones refrigerados.

Una vez en España, los agentes comprobaron que los convoyes eran escoltados por turismos lanzadera, cuyos ocupantes vigilaban posibles controles policiales y alertaban a los conductores en caso de riesgo.

El primer camión fue interceptado el 21 de octubre en una finca de Sanlúcar de Barrameda. En su interior, tras las hileras de pimientos verdes, los agentes localizaron 12.000 kilos de hachís empaquetados en fardos de arpillera.

Cinco turismos acompañaban el trayecto, realizando tareas de contravigilancia. En esta primera fase fueron detenidas 15 personas, todas ellas enviadas a prisión tras declarar ante la autoridad judicial.

Tan solo tres días más tarde, los investigadores detectaron otro camión con un recorrido idéntico: salida desde Tánger, paso por el Puerto de Algeciras y destino final en una nave industrial del área metropolitana de Granada.

La carga parecía idéntica: cajas de pimientos en apariencia inocuas, pero tras ellas se ocultaban paneles de madera que escondían unos 8.000 kilos de hachís.

Cinco nuevos detenidos completaron la redada, que permitió desarticular completamente las dos organizaciones que operaban de forma coordinada en ambos países.

Durante los registros, la Policía intervino nueve vehículos —entre camiones, remolques, furgonetas y turismos—, además de una pistola automática y más de 7.000 euros en efectivo. Parte del hachís estaba ya preparado para su venta, repartido en pequeños paquetes con envoltorios de colores llamativos que simulaban chocolatinas, una estrategia pensada para atraer a consumidores jóvenes.

Fuentes policiales destacan que el éxito de esta operación no habría sido posible sin la estrecha coordinación entre España y Marruecos, especialmente entre la Fiscalía Especial Antidroga de Algeciras y el Fiscal General de la Corte de Apelación de Tánger.

Ambos países mantienen una cooperación “basada en la confianza mutua y la voluntad firme de erradicar las redes criminales que operan a ambos lados del Estrecho”, según ha destacado la Policía Nacional en una nota de prensa difundida este miércoles.