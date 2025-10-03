Planes EDIL: los ayuntamientos de Algeciras, La Línea y San Roque obtienen 29,7 millones de fondos europeos para mejoras en los barrios

Tres ayuntamientos del Campo de Gibraltar, Algeciras, La Línea y San Roque, se beneficiarán de una financiación conjunta de 29,7 millones de euros procedentes de fondos europeos para ejecutar proyectos de transformación urbana sostenible que se prevé que superen una inversión de 35 millones con el aporte de los propios municipios. La dotación total asciende a 1.774 millones de euros en toda España. En el reparto por comunidades autónomas, Andalucía encabeza la lista con más de 735 millones de euros, al ser considerada “región menos desarrollada” en el marco de la UE.

Así se refleja en el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado este viernes, donde aparece la resolución provisional de la concesión de fondos Feder de la UE para la realización de proyectos dentro del marco de los planes EDIL (Estrategia de Desarrollo Integrado Local) en el periodo 2021-2027. Sustituyen a los anteriores Edusi y Urban, menos ambiciosos. Los tres proyectos del Campo de Gibraltar recibirán el 85% de la inversión total. Del 15% restante deben ocuparse los ayuntamientos.

Según la resolución, la llamada senda financiera FEDER es una dotación provisional y condicionada: se consolida solo si los proyectos se ejecutan correctamente y puede variar al alza o a la baja en función de la marcha de las actuaciones. Además, es finalista, es decir, únicamente puede destinarse a los objetivos de la política europea de desarrollo urbano sostenible. En las bases de estas ayudas se recoge que en los primeros meses de 2027 deben estar ejecutados y pagados al menos el 30% de los trabajos, mientras que el proyecto al completo debe estar finalizado el 31 de diciembre de 2029.

Algeciras aparece entre los beneficiarios de la denominada Categoría Grande del sistema de reparto, destinado a ciudades de mayor tamaño: Granada, Alcalá de Guadaíra, Almería, Chiclana de la Frontera, Cádiz, Huelva, Málaga, San Fernando, El Puerto de Santa María, El Ejido, Benalmádena, Roquetas de Mar, Sevilla, Dos Hermanas, Córdoba, Marbella, Vélez-Málaga, Jaén y Jerez de la Frontera.

La propuesta algecireña se llama Algeciras Conecta y recibirá casi 12 millones de euros que con la inversión pública correespondiente superarán los 14. Ha obtenido la segunda mejor puntuación de las presentadas desde la Comunidad Autónoma Andaluza. También se encuentra entre los primeros puestos a nivel nacional. El ámbito de actuación de este plan será desde la barriada de La Bajadilla y la Fuente Nueva hasta Las Colinas, centrándose en la conectividad de la ciudad entre esas zonas, así como otras barriadas. El proyecto, elaborado por la delegación de Fondos Europeos, dirigida por la teniente de alcalde delegada Yéssica Rodríguez, está basado en cuatro ámbitos: la dinamización económica, la disminución del gasto energético, la inclusión social y el impulso del patrimonio, del turismo y de la cultura.

“Este proyecto ha sido fruto de la participación ciudadana”, explica el alcalde, José Ignacio Landaluce, quien afirma que “se han producido más de 25 reuniones con el tejido vecinal para tener en cuenta sus sugerencias y propuestas”. "Algeciras fue pionera en la elaboración de la Agenda Urbana, insistiendo en que nuestro proyecto de ciudad pasa por seguir en la línea de trabajo para desarrollar y poner en marcha nuevos proyectos, como el que ahora nos atañe, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Algeciras y conseguir una ciudad más moderna y resiliente”, añade.

La Línea queda incluída en la categoría intermedia, lo que significa que obtiene también el 85% de financiación europea y debe aportar el 15% restante. Recibirá casi 9 millones que, con la inversión pública correspondiente, superará los 10,5. Las actuaciones se contemplan en la Agenda Urbana La Línea 2030 y van desde el Plan la remodelación del cuartel Ballesteros y la revitalización de la avenida del Ejército y la plaza de la Constitución, así como la recuperación de la segunda fase del bulevar 20 de abril.

San Roque, también en la categoría intermedia, ha obtenido igualmente el 85% de financiación europea (casi 9 millones) y debe aportar el 15% restante hasta los 10,5 para el proyecto Estación 2030. Contempla la creación de un centro multiusos en la antigua fábrica textil de Argenpunt, que incluye nuevos mercado y centro de salud, así como un teatro para el distrito, y equipamientos para uso social. También, la ordenación urbana del acceso y del entorno del nuevo espacio. En segundo lugar, mejoras en equipamiento del CEIP San Bernardo, así como la creación de equipamiento docente para dicho colegio. También se incluye la rehabilitación del parque de la Tercera Edad de la Plaza de San Bernardo. Además se incluye la rehabilitación sostenible e integral de los viarios perimetrales y viales principales de conexión (como la Avenida del Guadarranque) y la integración urbana y sostenible del eje vertebrador del ferrocarril, la creación de un nuevo espacio verde en el actual mercado, y la realización de infraestructuras verdes en el recinto ferial.El alcalde sanroqueño, Juan Carlos Ruiz Boix, afirma que a esta importante inversión hay que añadir la actuación de más de 4 millones de euros a cargo de la empresa municipal Emroque para la construcción de 40 viviendas en la antigua fábrica.