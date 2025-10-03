Algeciras logra 15 millones de Europa para transformar las barriadas de La Bajadilla, Fuente Nueva y Las Colinas

Algeciras acaba de recibir un espaldarazo para transformar varias de sus barriadas más emblemáticas. El Ayuntamiento ha confirmado este viernes que la ciudad contará con 15 millones de euros de financiación europea procedentes de los Planes EDIL, enmarcados en el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). La propuesta, presentada bajo el nombre de Algeciras Conecta, ha logrado la segunda mejor puntuación de toda Andalucía y se sitúa también entre las más destacadas a nivel nacional, un logro que el alcalde, José Ignacio Landaluce, ha celebrado como “un éxito colectivo que marcará el futuro de la ciudad”.

El plan, elaborado por la delegación de Fondos Europeos que dirige la teniente de alcalde Yéssica Rodríguez, se estructura en cuatro grandes ejes: dinamización económica, reducción del gasto energético, inclusión social e impulso al patrimonio, el turismo y la cultura. El ámbito de actuación abarca desde la barriada de La Bajadilla y Fuente Nueva hasta Las Colinas, con un objetivo primordial: mejorar la conectividad y revitalizar los barrios.

Según ha recordado Landaluce, “este proyecto ha sido fruto de la participación ciudadana, con más de 25 reuniones con asociaciones vecinales para escuchar sus sugerencias y propuestas”. De hecho, Algeciras Conecta da continuidad a la Agenda Urbana que el Ayuntamiento presentó como hoja de ruta del desarrollo local hasta 2030, e irá de la mano de otras iniciativas ya en marcha, como las zonas de bajas emisiones en Blas Infante y Capitán Ontañón.

Qué cambiará en las barriadas

El detalle de las actuaciones previstas refleja una transformación integral en distintas áreas de la ciudad:

La Bajadilla: la gran apuesta será la creación de una nueva ruta cultural sobre Paco de Lucía , un espacio abierto en el antiguo ambulatorio y centro social, acompañado de mejoras en las calles y las infraestructuras del barrio natal del guitarrista.

la gran apuesta será la creación de una nueva ruta cultural sobre , un espacio abierto en el antiguo ambulatorio y centro social, acompañado de mejoras en las calles y las infraestructuras del barrio natal del guitarrista. Movilidad segura: se reforzará el programa de caminos escolares seguros , adecuando los entornos de colegios para garantizar la protección de los más pequeños y facilitar los desplazamientos a pie.

se reforzará el programa de , adecuando los entornos de colegios para garantizar la protección de los más pequeños y facilitar los desplazamientos a pie. Comercio local: en el entorno del mercado Hotel Garrido se prevén mejoras en aparcamientos, un parque infantil renovado y equipamiento deportivo para mayores, en apoyo al tejido comercial y la vida de barrio.

en el entorno del se prevén mejoras en aparcamientos, un parque infantil renovado y equipamiento deportivo para mayores, en apoyo al tejido comercial y la vida de barrio. Las Colinas: se actuará en la renovación urbana con la creación de nuevos espacios verdes, juegos infantiles y zonas para practicar deporte y ocio, además de una mejor conexión con el centro de Algeciras.

se actuará en la con la creación de nuevos espacios verdes, juegos infantiles y zonas para practicar deporte y ocio, además de una mejor conexión con el centro de Algeciras. Sostenibilidad y calidad ambiental: el plan incluye actuaciones para reducir ruido, consumo energético y emisiones, con el fin de avanzar hacia una ciudad más resiliente y adaptada a la Agenda 2030.

Landaluce ha insistido en que estos fondos permitirán “hacer una Algeciras mejor para todos nuestros vecinos”, recordando que el Ayuntamiento también aportará un 15% del presupuesto total del proyecto. “Queremos una ciudad más accesible, con mejores espacios verdes, con barrios más cuidados y con una apuesta clara por la cultura y la economía local”, subrayó.