San Roque, Algeciras y Los Barrios, entre los cinco municipios más ricos de la provincia

La renta bruta media subió en todos los municipios del Campo de Gibraltar durante 2023, según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria sobre la estadística del IRPF por municipios de más de 1.000 habitantes. La comarca posiciona tres municipios entre los cinco con más renta de la provincia (Algeciras es el cuarto y Los Barrios quinto, por detrás de San Roque, Cádiz capital y El Puerto de Santa María). Además, La Línea es el décimo y Tarifa, el undécimo.

San Roque y San Martín del Tesorillo encabezan el incremento experimentado en la comarca, con un porcentaje superior a los seis puntos. Además, San Roque sigue como el municipio de la provincia de Cádiz con mayor renta. A nivel de Andalucía, mejora con respecto al ranking de 2022 y se sitúa octavo (era duodécimo), por detrás de Benahavís (Málaga), varios municipios del Aljarafe sevillano y Rincón de la Victoria, también en Málaga. En la clasificación a escala nacional, ocupa el puesto 276.

En el caso de San Roque, la renta pasó de 32.122 euros en 2022 a 34.130 en 2023, lo que supone un aumento del 6,25 %. La influencia de Sotogrande en las cifras del IRPF influye directamente en estas cifras. San Martín del Tesorillo, con una renta de 20.582 euros, fue el segundo municipio que más creció porcentualmente (+6,04 %), aunque sigue ocupando la última posición comarcal en términos absolutos.

El resto de municipios también registraron avances: Jimena de la Frontera (+3,69%, con 22.550 euros) y La Línea de la Concepción (+3,62%, 26.688 euros) experimentaron subidas significativas, mientras que Los Barrios, con una renta media bruta de 29.968 euros (+3,24% ), Tarifa (+3,02%, con 26.255 euros) y Algeciras (+2,50%, con una renta bruta media de 29.985 euros) avanzaron de forma más moderada. Castellar de la Frontera, con apenas un 1,10 %, y una renta media de 23.905 euros, fue el municipio con menor incremento interanual.

Con estas cifras, el Campo de Gibraltar registró en 2023 una renta bruta media de 26.758 euros, lo que supone un incremento del 3,7% respecto a los 25.805 euros de 2022.

En comparación con ciudades de referencia, San Roque supera ya a Cádiz capital, cuya renta media fue de 31.357 euros en 2023, y se acerca a los niveles de Sevilla (32.150 euros). No obstante, sigue lejos de los valores de Madrid, que con 43.646 euros mantiene la renta media más alta entre las grandes ciudades españolas.

Municipios con mayor renta

Pozuelo de Alarcón (Madrid) se mantuvo en 2023 como el municipio de mayor renta de España, con unos ingresos declarados medios de 88.011 euros, un 3,15 % más que el año anterior. Tras Pozuelo, los municipios de mayor renta de España fueron el madrileño Boadilla del Monte (70.869 euros, un 5,3 % más) y el barcelonés Sant Just Desvern (67.265 euros, un 0,1 % más), que escalan un puesto respecto a 2022.

Los barceloneses de Sant Cugat del Vallès (66.073 euros), Matadepera (65.536 euros) y Alella (62.304 euros) ocuparon los puestos cuatro, cinco y seis en la clasificación de municipios de mayor renta (un año antes eran el siete, seis y catorce, respectivamente). Tras ellos figuran el madrileño Torrelodones (61.359 euros) y el alicantino Aigües (60.883 euros), que con unos 1.200 habitantes se dispara desde el puesto 877. Cuando se producen fuertes repuntes en municipios pequeños suelen estar relacionados con la obtención por parte de alguno de los vecinos de ingresos extraordinarios por alguna venta importante o herencia o bien por el traslado a la localidad de contribuyentes de rentas elevadas.El noveno y décimo lugar es para los madrileños Alcobendas (60.576 euros) y Majadahonda (60.171 euros).

Menor renta en Andalucía

Ocho municipios andaluces -cuatro de Granada, tres de Jaén y uno de Málaga- están entre los diez de España con una población de más de mil habitantes que tenían menor renta de España en 2023.

El municipio malagueño de Benamargosa es el que menor ingresos por habitante tuvo ese año, con una media de 13.831 euros, seguido de los granadinos Guardahortuna (14.339 euros), Colomera (14.507 euros) y Montejícar (14.528 euros).

El quinto puesto fue para el pacense Higuera de Vargas (14.679 euros); el sexto para el jienense Montizón (14.483 euros), y el séptimo para el también jienense Noalejo (14.864 euros). Tras ellos figuran Zahínos (Badajoz, 14.880 euros), Algarinejo (Granada, 14.940 euros) y Cambil (Jaén, 14.973 euros).