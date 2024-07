Picardo celebra el triunfo laborista y asegura que no habrá armonización fiscal entre Gibraltar y España

Gibraltar/El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha celebrado la "histórica" victoria de los laboristas de Keir Starmer en las elecciones de Reino Unido, un "partido hermano" del suyo, y ha manifestado, con respecto a las negociaciones para un acuerdo sobre las relaciones del Peñón en la Unión Europea tras el Brexit, que "tras el parón por la campaña electoral ahora lo que viene es acelerar y seguir intentando llegar a ese tratado definitivo en el cual todos ganemos".

No obstante, en una entrevista en Canal Sur Radio, Picardo ha afirmado que "no está dispuesto a poner un horizonte cronológico a estas negociaciones". "He aprendido a no hacerlo, desde el principio no lo hice, pero en algunos momentos me creí que sabía cuándo iba a acabar esto", ha añadido el dirigente gibraltareño, que se ha mostrado "seguro" que no habrá cambio de posiciones al final porque "las partes son serias, llegarán a acuerdos y mantendrán esos acuerdos, y espero que ese día llegue pronto".

"El Partido Conservador ha perdido más escaños de los que ha perdido nunca en la historia de la democracia de Reino Unido", ha explicado. No obstante, Picardo ha señalado que el equipo de Rishi Sunak ha hecho estos años "una gran labor" en defensa de Gibraltar. Una tarea que ahora espera que continúe el Partido Laborista, ya que su portavoz de Exteriores, David Lammy, ha manifestado que, si asume como titular de la diplomacia del Reino Unido, abordará el acuerdo sobre el futuro del Peñón desde donde lo dejó el actual ministro, David Cameron.

Sin entrar en detalles

Picardo no ha querido entrar en detalles de temas que están sobre la mesa, como la armonización de los impuestos indirectos a uno y otro lado de la Verja, recordado que durante la negociación nunca ha entrado porque "no es bueno entrar en detalles de la negociación, lo importante es anunciar el detalle del acuerdo cuando llegue". Aún así, ha recordado que "desde el primer momento" ha dicho que "no habrá armonización de impuestos entre Gibraltar y España, y eso es como tiene que ser porque son dos jurisdicciones impositivas diferentes y así tiene que seguir siendo, si no, no se puede crear prosperidad compartida".

Asimismo, sobre el control de fronteras si desaparece la Verja a través de Frontex con policía española, Picardo ha recordado que "ya se hizo una declaración muy clara" con el acuerdo de Fin de Año de 2020 de como se iba a gestionar eso. "Estamos en el detalle y no vamos a hablar del detalle", ha insistido.

En cuanto a la soberanía, el ministro Principal ha explicado que "se puede tener opiniones diferentes sobre todo tema que sea relevante y podemos respetarnos unos a otros y comprender la posición histórica de uno y otro, pero también comprender la realidad moderna y dónde estamos y partir desde ahí a buscar soluciones a los temas cotidianos que afectan a los ciudadanos sin tener que meternos en temas de fondo".

El papel de la Junta

Sobre el papel de la Junta en las negociaciones, Picardo ha afirmado que el presidente Juanma Moreno "ha sido siempre moderado y positivo en relación a las posibilidades de este acuerdo". Asimismo, ha recordado que durante la pandemia trabajaron conjuntamente en relación a la fluidez en la frontera en ese momento tan difícil.

"Juanma Moreno es un activo en el contexto de intentar buscar soluciones, pero no entro en quien debe ser parte o no de la delegación española, yo sigo trabajando con los interlocutores, con todos los interlocutores, para conseguir un acuerdo que es legalmente muy complicado, pero vamos a seguir en la labor de sacarlo si es posible y si podemos ganar todos y no perder ninguno", ha concluido.