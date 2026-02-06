Pedro Sánchez tiene previsto visitar este viernes San Roque para evaluar los efectos del temporal en el Campo de Gibraltar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto realizar al mediodía de este viernes una visita al Campo de Gibraltar, con parada en el municipio de San Roque, para conocer de primera mano la situación en el tercer día de temporal por el paso de la borrasca Leonardo.

Según ha podido saber Europa Sur, la agenda prevista contempla que el mandatario comenzará su visita en el Ayuntamiento de San Roque, donde mantendrá un encuentro con representantes municipales y conocerán de primera mano la situación en el municipio y sus núcleos afectados por la crecida del río Guadiaro, que ha obligado al desalojo de sus casas de 341 personas.

Posteriormente, Sánchez se desplazará al edificio Diego Salinas, donde visitará el Puesto de Mando Avanzado, una infraestructura clave para la coordinación de actuaciones frente al temporal a través del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal). Antes de eso, Sánchez, reconocerá en helicóptero las zonas más afectadas por la borrasca Leonardo en la provincia de Cádiz.

Esta visita se enmarca en el seguimiento de las medidas y dispositivos puestos en marcha en la zona durante el tren de borrascas que está dejando un reguero de daños en toda la comarca.

Pedro Sánchez mantuvo este jueves una ronda de conversaciones con los presidentes autonómicos cuyas comunidades se están viendo afectadas con el objetivo de "garantizar la seguridad" de la población en estas regiones. En concreto, el líder del Ejecutivo dialogó con el presidente de la Junta de Andalucía, así como con la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola; y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

"El fuerte temporal y las intentas lluvias de los últimos días están afectando a muchas zonas de nuestra geografía. En estos momentos la coordinación y colaboración entre todas las instituciones es fundamental para garantizar la seguridad de la población", manifestó Sánchez a través de un mensaje en la red social 'X'.

El presidente del Gobierno trasladó que en su Gobierno están "muy pendientes" de la evolución de la situación y de la crecida de los ríos y arroyos, y ha pedido de nuevo "mucha preocupación". "Sigamos las indicaciones de los servicios de emergencia", reiteró.

Estaba previsto que en la visita le acompañara el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aunque la agenda final del mandatario tiene fijada una visita al municipio granadino de Huétor Tájar, también afectado por el temporal.