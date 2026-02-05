Los servicios de emergencia han rescatado este jueves a seis personas, entre ellas un menor de edad, y un perro que habían quedado incomunicados en San Enrique de Guadiaro, en el término municipal de San Roque, como consecuencia de las intensas lluvias registradas en la zona.

El aviso se produjo tras quedar aislada la vivienda en la que se encontraban, debido a la crecida del río Guadiaro y la acumulación de agua en los accesos, lo que impedía cualquier salida segura por medios propios. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos, Guardia Civil y servicios de emergencia, que coordinaron el operativo para evacuar a las personas afectadas sin que se registraran daños personales.

El rescate se enmarca en el episodio de fuertes precipitaciones que afecta desde las últimas horas al Campo de Gibraltar y la Serranía, con ríos y arroyos muy crecidos tras varios días de lluvias persistentes y el paso de sucesivas borrascas. En la zona del Guadiaro, el nivel del río se mantiene elevado, lo que ha obligado a extremar la vigilancia en núcleos próximos al cauce.

Las personas rescatadas, junto al menor y el animal, fueron trasladadas a un lugar seguro, donde se comprobó su buen estado, sin necesidad de atención sanitaria. Los servicios de emergencia insisten en avisar de que se eviten desplazamientos innecesarios y en seguir las recomendaciones oficiales, especialmente en áreas cercanas a ríos y zonas inundables.