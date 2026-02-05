La Guardia Civil ha llevado a cabo varios rescates de animales en fincas de San Enrique de Guadiaro como consecuencia de la borrasca Leonardo. Las fuertes lluvias registradas durante el temporal han generado situaciones de riesgo para los animales, obligando a los agentes a intervenir en condiciones especialmente adversas.

Las actuaciones se han centrado en poner a salvo a los animales afectados por la acumulación de agua y las dificultades provocadas por el temporal.