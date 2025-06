La patronal del metal, dispuesta a revisar los salarios conforme al IPC hasta 2031 y retirar el salario de nuevo ingreso del convenio

Algeciras/La negociación del convenio provincial del metal logra algunos avances y puntos de entendimiento para los que el sindicato UGT ha reclamado este jueves el apoyo de los trabajadores y del resto de centrales sindicales con el fin de evitar la entrada de la huelga en un callejón sin salida.

La Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (Femca) ha retirado su propuesta del salario de nuevo ingreso, que suponía que los menores de 25 años sin experiencia entraran a trabajar en el sector con la aplicación de un 75% de las tablas salariales durante 18 meses. También se ha logrado reducir en un año, hasta 2031, la vigencia del convenio respecto del pactado en la madrugada del pasado lunes (y que fue rechazado por las asambleas en Cádiz) y en materia salarial la Femca está dispuesta a aplicar el IPC durante toda la vigencia del convenio. Además, se garantizaría que a los fijos discontinuos se les llame por antigüedad y no con contratos de jornada parcial y la recuperación progresiva del plus de toxicidad o penosidad.

Son los principales puntos que han trascendido tras la maratoniana jornada de negociación en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) que se inició el miércoles a las 17:30 y acabó a las 6:00 de este jueves, aunque sin una rúbrica para refrendar las posturas ya que aunque la UGT estaba de acuerdo, CCOO ha vuelto a rechazar estas condiciones.

El secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, ha hecho este jueves un llamamiento a los trabajadores del sector para que apoyen este nuevo y último "punto de encuentro" con la patronal. Según la UGT, de ser rechazado, llevaría la negociación al abismo. La huelga indefinida alcanzará este viernes su quinto día, más las dos jornadas de paro de la semana anterior, mientras que la próxima reunión de mediación tendrá lugar este viernes a partir de las 9:30. De ella se espera que se pueda cerrar un acuerdo en firme. Las tres partes tienen previsto asistir al encuentro.

"Si no viene empleo a la provincia de Cádiz, podríamos tener el mejor convenio del metal de España, pero no tendríamos trabajo. Sin trabajo no se puede aplicar un convenio", ha enfatizado Rodríguez Saucedo, tras la maratoniana sesión de conversaciones con la Femca y CCOO.

"De verdad quisiera que los trabajadores que dijeron no al preacuerdo valoren esta propuesta en su justa medida, porque ya nos han dejado claro (la patronal) que esta es la última propuesta que hay y que si no la aceptan, entraríamos en un estado de negociación de total incertidumbre. Esta propuesta se retiraría y tendríamos que partir de cero", advertido.

Rodríguez Saucedo ha enfatizado que se valore la disposición de la Femca a revisar los salarios conforme al IPC hasta 2031. "Teniendo en cuenta el panorama geopolítico mundial de total y absoluta incertidumbre, la inflación puede dispararse como ya vivimos en el 2021. Y en ese escenario los trabajadores del metal tendrían garantizado ese incremento, sea el 2, el 3, el 4 o el 5 por ciento", ha subrayado.

Uno de los piquetes de la huelga, este jueves. / VANESSA PÉREZ

"Estamos garantizando el poder adquisitivo, una cuestión que nos cuesta la misma vida en el resto de los convenios colectivos porque los empresarios suelen poner un incremento fijo", ha recalcado. Para el secretario regional de Industria de la UGT, las empresas tractoras de Cádiz (Airbus, Dragados o Navantia) tienen carga de trabajo garantizada "como mínimo hasta 2032", por lo que ha subrayado que los empresarios quieren paz social para atraer nuevas inversiones.

Propuesta de CCOO

Comisiones Obreras ha difundido la propuesta que entregó al inicio de la reunión del miércoles, y de la que han asegurado que se han pactado puntos como la eliminación del contrato a tiempo parcial para la modalidad del fijo discontinuo y del nuevo contrato/salario de nuevo ingreso. "Algo de lo cual, nos alegramos profundamente", ha valorado el secretario general de Industria en Cádiz, Pedro Lloret.

Lloret ha enfatizado que el sindicato mantiene "puntos muy claramente determinados", lo que implica la regulación de los fijos discontinuos, la negativa a la extensión de nueve años de la vigencia del convenio y todo lo relacionado con "cualquier artículo que conlleve un salario por debajo de las tablas salariales".

Crítica a los sindicatos ajenos a la negociación

José Manuel Rodríguez Saucedo se ha quejado de la postura de sindicatos del metal que no están en la mesa de negociaciones: "Es muy fácil destruir, lo difícil es construir, máxime cuando no se tiene responsabilidad". Rodríguez Saucedo ha recordado que UGT es el sindicato mayoritario en el sector porque ganó unas elecciones democráticas.

Aún así este sindicato no ha querido usar su mayoría para firmar un convenio sin el consenso suficiente, y por eso ha reabierto las negociaciones que han llegado a este último punto de encuentro.

Además ha querido mostrar su "apoyo absoluto e incondicional" al secretario general de UGT FICA Cádiz, Antonio Montoro, que negoció el preacuerdo y esta nueva propuesta.

"No es justo que se esté viendo perseguido por sindicatos que no comparten nuestras tesis", se ha quejado en referencia a que CGT y la Coordinadora de Trabajadores del Metal han pedido su dimisión.