Casi 100.000 pacientes faltaron en la comarca a la cita con su médico sin avisar en 2022

Cancelar una cita médica en el centro de salud es casi tan sencillo como pedirla. No obstante, es habitual escuchar a diario en las salas de espera a los médicos recitar algunos nombres que no reciben respuesta. En el Campo de Gibraltar, sin ir más lejos, 98.659 pacientes dejaron de acudir aunque tenían hora en el ambulatorio con su médico de familia.

Según los datos aportados por la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía a Europa Sur, el 6,79% de las 1.452.265 citas solicitadas a lo largo de 2022 en los centros de salud y consultorios de la comarca quedaron desiertas. En el Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar Oeste (Algeciras, Los Barrios y Tarifa) se pidieron 816.295 citas, a las que 55.301 personas no acudieron. En el Campo de Gibraltar Este (que abarca a La Línea, San Roque, Jimena, Castellar y Tesorillo), las citas solicitadas durante 2022 ascienden a 635.970, con 43.358 sin asistencia.

Esto supone que casi 100.000 personas intentaron conseguir una cita durante 2022 y no ha podido hacerlo porque estaba ocupada por otro, con los consiguientes problemas de agenda que esta situación genera.

Este fenómeno supone un grave perjuicio, no ya para el sistema sanitario en sí, si no para todos los pacientes que desean acudir a consulta de medicina general y no pueden porque ya alguien que no la usará la ha elegido previamente.

La falta de asistencia a una cita médica contribuye a que la ya de por sí maltrecha situación de los centros de salud se agrave extendiendo aún más los tiempos de espera.

La situación se repite en toda la comunidad andaluza, donde, según las cifras que maneja la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados del SAS, desde 2015 se han perdido hasta 52 millones de consultas de Atención Primaria. Con datos hasta el pasado mes de septiembre, los andaluces habían faltado al 8,6% de las citas concedidas en los centros de salud.

Estos datos, además, llegan en plena polémica con la falta de facultativos en Atención Primaria en España y las denuncias por sus condiciones laborales.

Cómo cancelar una cita médica

Si no es posible acudir a nuestra cita en el centro de salud o, por el contrario, sencillamente deseamos cancelarla, es muy sencillo. El más clásico el teléfono de Salud Responde, el 955 54 50 69. También a través de su propia aplicación se pueden, en pocos pasos, escoger y cancelar citas médicas o de enfermería.

La página web de ClicSalud+ y la aplicación Salud Responde permiten, a su vez, pedir y anular citas. También es posible realizar el trámite en la recepción del propio centro de salud.

En la Carta de Derechos y Deberes de los usuarios del SAS no se recoge la obligación de acudir a la cita concertada, ni tampoco la de anularla en el caso de no poder presentarse, si bien precisa la necesidad de responsabilizarse del uso de los recursos y prestaciones ofrecidas en el marco del sistema sanitario público de Andalucía, un servicio ya de por sí colapsado que con actitudes así se resiente todavía más.