Nueva avería en el tren Madrid-Algeciras que obliga a los pasajeros a viajar en bus desde Antequera

Una nueva avería en el servicio de trenes Alvia que conecta a Algeciras con Madrid ha obligado a los pasajeros a proseguir el trayecto por carretera, con un servicio de autobús desde la localidad malagueña de Antequera. Este nuevo perjuicio, con una línea malacostumbrada a estas escenas, se producen en pleno puente de agosto, unas fechas claves para las localidades del Campo de Gibraltar para llenar sus hoteles y "hacer el agosto"

El tren debía llegar a la 13:57 pero ahora la hora estimada de llegada por carretera será las 15:02, es decir acumula una hora y cinco minutos de retraso con respecto al itinerario original por la anticuada vía ferroviaria. Los usuarios del tren se han quejado por redes sociales de esta habitual situación con tono irónico, "gracias Renfe". Desparramados por el suelo, en los bancos de la estación de Antequera o directamente con sillas de playa: los pasajeros esperan con justificado cansancio los autocares que los dejarán en la estación de Algeciras.

Toda esta escena se produce después de que el tramo de vía ferroviaria entre Algeciras y Antequera permaneciera cerrado durante julio "debido a los trabajos de mejora en el tramo Bobadilla–Ronda", llegando a disponer de 320 autobuses para cubrir el viaje entre la localidad malagueña y la ciudad campogibraltareña.