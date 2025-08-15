Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: viernes 15 de agosto

Virgen de la Palma a punto de desembarcar en su romería marítima.

El Campo de Gibraltar vive este viernes 15 de agosto una jornada en la que las tradiciones marítimas, la música en directo, las procesiones y la diversión de feria se entrelazan. Desde el mediodía hasta altas horas de la madrugada, la agenda está pensada para disfrutar en familia, con amigos o en pareja.

Algeciras

El día comienza a las 12:00 en la Playa de El Rinconcillo con la Romería Marítima en honor a la Virgen de la Palma, una de las citas más emotivas del verano algecireño, que combina fervor religioso y espectáculo visual en el mar.

Por la noche, a las 21:00, la Casa Leonora acoge el III Encuentro de Cantautores, con una amplia lista de artistas como Rakusion, Berna Troya, Juan Nadie, Irene Casa o Stewart Mundini, entre otros, en un ambiente cercano y acústico.

Para los que prefieran un plan gastronómico, el Hotel Alborán ofrece a las 21:30 una barbacoa con música en directo a cargo de Anabel y Chico.

Jimena

La Piscina Municipal será, desde las 15:00, el epicentro de la diversión con una fiesta acuática que incluye castillos hinchables y deslizantes para disfrutar bajo el sol.

La noche en la feria promete emociones fuertes: a las 23:30 sube al escenario la mítica banda Mago de Oz, y a la 01:30 arranca la Noche joven con la fiesta de Buitreo, que mantendrá el ambiente hasta la madrugada.

Tarifa

A las 20:00, la Cárcel Real acoge "De Formas", un dúo show de Alejandro Cuerda y Juan Sangil que mezcla expresión artística y creatividad visual.

Mientras, en el Recinto Ferial, el Festival Mundial de Food Trucks abre su programa a las 20:30 con Cantajuegos Disney para los más pequeños, seguido a las 21:15 por un tributo a Loquillo y al rock español, y a las 22:45 por un tributo a Fito & Fitipaldi, asegurando una noche de sabores y música en directo.

Además, durante toda la jornada, el Pabellón de la Raqueta continúa acogiendo el III Torneo Benéfico de Pádel a favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer.

Sin olvidar la Noche en Blanco de las Cofradías, dentro de la Semana Cultural del 50 aniversario del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Tarifa. Una jornada cargada de actividades como actividades como visitas a las iglesias, actuaciones musicales en las calles del centro o exposiciones.

San Roque

El Municipal Hermanos García Mota será escenario, a las 21:00, de la final del III Torneo de Fútbol Senior Alcalde Ciudad de San Roque, que coronará al campeón de esta edición.

Por su parte, la Feria Real vive de 20:00 a 22:00 su día sin ruido, pensado para que personas con sensibilidad auditiva puedan disfrutar de las atracciones. La noche continúa a las 20:30 con la procesión de Santa María la Coronada, una de las citas religiosas más esperadas del calendario sanroqueño.

La Línea

A las 20:00, la ciudad se paraliza para la procesión extraordinaria de la Inmaculada Concepción, que recorrerá las calles en una manifestación de fe y tradición que reúne a vecinos y visitantes.

Los Barrios

La Plaza del Mar de Palmones será el escenario perfecto para despedir el día a las 22:30 con el concierto de Antonio Albadalejo, cuya voz pondrá banda sonora a la brisa nocturna junto al mar.

Gibraltar

El MAG Club se convierte a las 19:00 en punto de encuentro para los amantes del rock alternativo con un tributo musical a Alice in Chains, reviviendo los sonidos icónicos de la banda estadounidense.