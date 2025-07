Cuatro sitios para comer a pie de playa en Algeciras

Algeciras/La costa de Algeciras, con sus dos grandes playas urbanas –El Rinconcillo al norte y Getares, al sur–, ofrece a lugareños y visitantes una experiencia gastronómica moderna sin perder la tradición marinera. Estas cuatro propuestas reúnen lo mejor del entorno: vistas al mar, platos frescos y ambiente desenfadado.

¿Dónde comer en El Rinconcillo?

La playa de El Rinconcillo es una de las joyas de Algeciras, perfecta para quienes buscan un entorno familiar. Con más de dos kilómetros de arena fina y aguas poco profundas, es ideal para ir con niños o simplemente disfrutar de largos paseos con vistas al Peñón de Gibraltar y al Parque Natural del Estrecho. Su paseo marítimo, lleno de vida durante el verano, combina la brisa marina con la cercanía de restaurantes donde degustar lo mejor de la cocina local. Además, su cercanía al paraje de Las Marismas del Río Palmones la convierte en un enclave privilegiado para los amantes de la naturaleza y la fotografía.

El Chiringuito de Juan

Gran reclamo tanto en verano como en invierno tras su reforma. Su pescado fresco –a la parrilla, al espeto o al horno– es un atractivo para todo el que se acerca para disfrutar del almuerzo o la cena. Almejas, brótolas, ventresca, arroces... incluso los más particulares, como un arroz marinero con zamburiñas y navajas, podrás encontrar aquí. Para los más carnívoros también hay espacio, no os preocupéis.

Restaurante Casa Bernardo

De taberna humilde en los años 60 a restaurante consolidado en 1988, Casa Bernardo conserva la esencia de sus orígenes, ahora con una carta ampliada que abarca arroces, pescado a la plancha, frituras y carnes a la brasa. Sin olvidar sus arroces, pues cuentan con una extensa carta que elabora la propia dueña. Su ambiente familiar y vistas al Peñón lo convierten en una parada ideal que aúna historia y sabor.

¿Dónde comer en Getares?

Más vibrante y dinámica, la playa de Getares es el punto de encuentro de quienes buscan una jornada completa de sol, mar y ocio. Rodeada por un paseo marítimo moderno con bares, heladerías y restaurantes, esta playa se extiende a lo largo de una bahía protegida que ofrece aguas limpias y buen oleaje para deportes acuáticos. Su ambiente joven y animado, sumado a su excelente acceso y servicios, la convierte en una de las favoritas tanto de locales como de visitantes.

El Cartucho

Sí, aquí reina el pescado frito. No es para menos siendo una freiduría instalada en el paseo marítimo que mantiene la tradición gaditana: pescaíto del Estrecho a precios razonables, con ambiente informal y excelente servicio familiar. No es lo único que sirven, sus arroces, carnes y croquetas no dejan indiferente. Junto al mar, los comensales pueden disfrutar de la simplicidad perfecta, verdadera esencia del litoral gaditano.

Restaurante Las Gaviotas

Ubicado en pleno paseo marítimo de Getares, Las Gaviotas combina cocina tradicional andaluza con toques actuales. Su carta abarca desde pescados frescos y mariscos hasta carnes a la brasa y platos como arroz negro o tartar de atún. Su terraza con vistas al mar es perfecta tanto para comidas relajadas como para cenas con copa en mano disfrutando las noches de verano. Además, es ideal para compartir sus platos en familia, en pareja o con amigos gracias a sus raciones variadas y generosas.