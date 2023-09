Nuevo mapa del narcotráfico: las incautaciones de cocaína se disparan un 78,4% y las de hachís bajan un 43,3%

Las incautaciones de cocaína se dispararon en el Puerto de Algeciras durante 2022 con un aumento del 78,4% respecto al año anterior. Así lo refleja la Memoria de 2023 de la Fiscalía de Andalucía, Ceuta y Melilla, que recoge sin embargo una disminución del 43,3% de las aprehensiones de hachís en todo el área de la Bahía algecireña.

El informe alerta de "la cada vez mayor internacionalización de la delincuencia" en el tráfico de cocaína. "Por ello, la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas cada vez requiere de mayor colaboración entre los estados", explica la Fiscalía, que resalta que a pesar del éxito de las operaciones realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los muelles de contenedores de Algeciras se mantienen como la "principal vía de entrada" de esta sustancia. Los agentes intervinieron en 2022 8.840 kilos de cocaína en cuatro contenedores: dos procedentes de Ecuador, uno con 2.100 kg. y otro con 2.458; uno de Costa Rica, con 1.469 kg., y otro de Colombia, con 298 kg.

Explican los fiscales que, a pesar de ello, solo se han producido dos detenciones, "siendo difícil poder identificar a los verdaderos responsables". "No obstante, la comunicación con las autoridades de los países de origen es continua, a través de la Red de Fiscales Iberoamericanos, siendo uno de los puntos de contacto la fiscal delegada del Campo de Gibraltar. Se han abierto expedientes bilaterales con los países citados, además de Chile y Argentina. Respeto a esta última, se consiguió desarticular una organización dedicada al tráfico de MDMA e intervenirse 55 kg de esa sustancia", continúa.

La Memoria destaca también "las dificultades para llevar a cabo las investigaciones contra estas organizaciones por la sofisticación de sus medios para evitar la detección de sus actividades por las fuerzas y cuerpos de seguridad". "Se han intervenido dispositivos inhibidores, localizadores de balizas, visores nocturnos y la utilización de sistemas encriptados de comunicación. Es necesario dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de más medios que permitan la obtención de datos de los dispositivos usados para la comunicación de los miembros de las organizaciones", reclama.

El hachís sigue manteniéndose como la "principal droga objeto de tráfico" en Andalucía. Según los datos del plan Carteia y el Plan Especial para el Campo de Gibraltar, la cantidad de hachís intervenido durante 2022 (195.836 kilogramos) suponen una notable disminución respeto al periodo anterior (175.000 kg menos). "Comparativamente se comprueba una disminución de las aprehensiones en la provincia de Cádiz, tanto en la capital, como en el área de Algeciras, donde de 173.045 kg. de 2021 se ha pasado a 98.000 kg este año 2022, aunque sigue siendo la provincia donde más cantidad se ha aprehendido, un 46,45% del total, que sumado al 4% de la ciudad autónoma de Ceuta, representa la mitad de todo lo intervenido. Lo mismo sucede en Huelva que de 96.203 kg intervenidos en 2021, se ha pasado en 2022 a 48.378, donde las aprehensiones suponen un 24,7% del total. En Almería de 40.360 ha descendido a 7.304 y en Málaga de 33.046 kg en 2021 a 10.952 en 2022. La única provincia que ha sufrido un aumento ha sido Granada, que de 4.533 en 2021 pasa a 18.632, este año 2022.

La Fiscalía subraya que, en consecuencia, descendieron el número de detenidos, que fue de casi 1.000 menos que el año anterior (un total de 1.660), las embarcaciones intervenidas, la mitad (205) y sin mucha variación los vehículos, que fueron 547 en 2021. "Independientemente de la explicación que pueda proporcionar el Ministerio de Interior, se nos escapan las razones de esta disminución tan drástica en tan poco tiempo. Ignoramos si ha habido factores en el país de origen de la droga, que puedan haber afectado. La presión policial que se está llevando a cabo en el litoral andaluz podría ser otro factor, aunque esta presión existe desde el año 2018 y nunca ha habido un descenso del transporte tan significativo, en tan poco tiempo, todo lo contrario", subraya la Memoria.

"El grupo operativo Ocón Sur, en la segunda mitad del 2022, ceso su actividad como tal, lo que dio lugar a cierta alarma social y de colectivos antidroga de las zonas más afectadas por el narcotráfico; se indica por los responsables policiales que se ha tratado de un reajuste de efectivos, que han sido integrados en unidades especializadas (EDOA) de las distintas comandancias. No obstante, durante los últimos meses de 2022 y el inicio de 2023 no se ha producido la total integración, que está siendo paulatina, por lo que es deseable que cuanto antes se finalice la integración y puedan comenzar con las labores operativas en la zona. Este podría ser otra causa a tener en cuenta", manifiesta la Fiscalía, que resalta que "otro indicador de que la actividad delictiva no ha disminuido es que no existe desabastecimiento en el mercado de ningún tipo de droga".

También alerta la Memoria de la conexión con delitos violentos. "La tenencia ilícita de armas en los lugares de custodia de la droga es muy preocupante, pero durante 2022 se ha podido comprobar el crecimiento de la potencia de las armas, habiéndose intervenido en distintos lugares del territorio fusiles de asalto AK-47. Así ocurrió en El Palmar (Vejer), en Almería y en Sanlúcar de Barrameda, donde, además, en el mes de agosto de 2022 fue hallado "un arsenal en el suelo de una vivienda: un subfusil Zastava, otro Skorpion, que puede disparar 850 balas por minuto, un AK-47, numerosas pistolas, revólveres, escopetas de dos cañones, todas en perfecto estado de funcionamiento".Durante 2022, explica la Fiscalía, se han producido tres asesinatos, en lo que parecen ser "ajustes de cuentas", en las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga, todos ellos relacionados con el tráfico de hachís. En esa misma provincia, durante 2022, la policía intervino frustrando dos secuestros a narcotraficantes por parte de organizaciones rivales.

Lo que sí constata la Memoria es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han alertado del gran aumento de las acciones delictivas en el territorio del rio Guadalquivir en su desembocadura de Sanlúcar de Barrameda y la zona de costa colindante en Huelva, con avistamientos de embarcaciones de alta velocidad numerosos, "sin que haya sido posible su intervención, por falta de suficientes medios". Han sido avistadas un total de 548 embarcaciones, de las que solo han podido ser aprehendidas con estupefacientes 24. Una de las zonas en la que se han visto menos es en la que la Fiscalía llama de Málaga-Algeciras-Barbate, con unas 38. La mayor parte se han observado en la zona de Cádiz-Huelva (140); seguida de la zona de Almería-Motril (127); mientras que en Barbate-Cádiz han sido 30 y en el río Guadalquivir sólo 5.