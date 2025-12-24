Multas de hasta 1.500 euros: el Campo de Gibraltar endurece las restricciones a petardos y fuegos artificiales esta Navidad

El Campo de Gibraltar regula la pirotecnia en Navidad con multas y restricciones para proteger a personas y animales.

Con la llegada de las fiestas navideñas, los municipios del Campo de Gibraltar han activado sus protocolos de regulación del uso de material pirotécnico. Los reglamentos municipales establecen normas y sanciones específicas para controlar el consumo de fuegos artificiales y petardos, cuya utilización se dispara tradicionalmente durante estas fechas. Las medidas buscan proteger tanto a las personas como a los animales ante los posibles riesgos para su salud, además de garantizar la convivencia y el descanso de colectivos especialmente sensibles como ancianos, niños con trastornos del espectro autista y enfermos.

Algeciras: prohibición total en espacios públicos con multas de hasta 1.500 euros

El Ayuntamiento de Algeciras ha recordado que el artículo 51 de la Ordenanza Municipal para el Fomento de la Garantía y la Convivencia prohíbe la utilización de artificios pirotécnicos de cualquier clase en los espacios públicos cuando ocasionen molestias o alteren la normal convivencia. Esta conducta está tipificada como infracción grave y puede acarrear multas que oscilan entre 300,01 euros y 1.500 euros.

La Policía Local, en colaboración con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, vigilará el cumplimiento de estas normas durante las celebraciones navideñas y de Año Nuevo. Las autoridades sancionarán las infracciones detectadas, incluyendo la incautación de material pirotécnico en ventas no autorizadas. El Consistorio ha solicitado la colaboración ciudadana para que estas fiestas transcurran en las máximas condiciones de seguridad.

La Línea: prohibido lanzar petardos después de las 22:00

En La Línea de la Concepción, el Ayuntamiento ha publicado un bando que regula detalladamente el uso de pirotecnia durante las próximas fiestas. Los castillos de fuegos artificiales solo podrán ser instalados y disparados por profesionales de talleres de pirotecnia debidamente legalizados.

El lanzamiento de cohetes, quema de petardos, tracas y similares en zonas urbanas queda prohibido a partir de las 22:00, pudiendo realizarse únicamente en horario permitido y en espacios abiertos. La normativa se ajusta a lo previsto en el Real Decreto 1367/2003 y en la Ordenanza Municipal de Normas Básicas de Convivencia.

El Real Decreto establece diferentes categorías según la peligrosidad: los productos de muy baja peligrosidad pueden usarse dentro de edificios residenciales; los de baja peligrosidad se permiten al aire libre en zonas delimitadas; los de peligrosidad media requieren zonas de gran superficie donde el ruido no perjudique la salud humana; y los de alta peligrosidad están destinados exclusivamente a expertos.

San Roque: venta solo en establecimientos autorizados

El Consistorio sanroqueño ha emitido un Bando de Alcaldía recordando las normas que regulan la venta, el suministro y el uso de material pirotécnico. La venta y el suministro de artificios pirotécnicos únicamente podrán realizarse en establecimientos debidamente autorizados por la autoridad gubernativa y municipal, quedando prohibida su comercialización en puntos de venta no autorizados.

La manipulación o el disparo de cohetes, petardos y fuegos artificiales está prohibida salvo que se cuente con la correspondiente autorización municipal. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad velarán por el cumplimiento del Bando, y el incumplimiento podrá conllevar la incoación del correspondiente expediente sancionador, así como la incautación del material pirotécnico.

Restricciones por edades en toda la comarca

Todos los municipios recuerdan las limitaciones establecidas para menores. Está prohibida la venta y el uso de artículos pirotécnicos de las categorías F1 y F2 a menores de 12 y 16 años respectivamente, y de la categoría F3 a menores de 18 años.

Desde la Policía Local de Tarifa han querido enfatizar que "bengalas y cohetes no son juguetes y por tanto, deben ser empleados con precaución y de forma responsable". Los menores de 12 años no pueden manipular ningún tipo de elemento pirotécnico, a excepción de los pistones de percusión para juguetes. Los mayores de 12 pueden usar solo los de categoría 1, a partir de los 16 los de clase 2, mientras que los mayores de 18 pueden comprar y usar los de categoría 3.

Los Barrios: uso limitado a zonas específicas

En Los Barrios, el Ayuntamiento recuerda mediante bandos las limitaciones y prohibiciones en el uso de pirotecnia, autorizando su uso solo en zonas específicas y alejadas de núcleos urbanos y zonas verdes. Los profesionales son quienes deben manejar los grandes fuegos artificiales.

Las autoridades policiales insisten en que los productos pirotécnicos deben adquirirse siempre en establecimientos autorizados para garantizar su calidad y seguridad. Nunca deben introducirse en papeleras, alcantarillas, latas, botellas o envases que pueden causar metralla y multiplicar los efectos dañinos.