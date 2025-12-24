La Guardia Civil pone la lupa en la carne de caza en Navidad tras incautar 20 kilos de venado sin trazabilidad en el Campo de Gibraltar

La Guardia Civil ha intensificado en plenas fiestas navideñas los controles sobre la comercialización de productos cárnicos en el Campo de Gibraltar, un periodo en el que se dispara el consumo de carne de caza y ternera. El resultado de estas inspecciones ha sido la intervención de 20 kilos de carne de venado cuya procedencia no pudo ser debidamente acreditada, un hecho que supone un riesgo para la salud pública y un fraude a la administración.

Los controles han sido llevados a cabo por agentes del Equipo Roca de la Comandancia de Algeciras, en colaboración con inspectores de Sanidad, y se han desarrollado en varias ventas ubicadas en tres localidades distintas de la comarca. El objetivo principal de esta actuación ha sido verificar la trazabilidad de los productos cárnicos que se ofrecen al consumidor en unas fechas especialmente sensibles por el elevado volumen de ventas.

Durante las inspecciones, los agentes detectaron la presencia de productos sin la documentación que garantizara su origen y correcto tratamiento sanitario. En concreto, se procedió a la incautación de 20 kilos de carne de venado cuya procedencia no estaba justificada, iniciándose las correspondientes diligencias para depurar responsabilidades y formular las sanciones administrativas que pudieran derivarse de estos hechos.

Desde la Guardia Civil se subraya que este tipo de actuaciones persiguen prevenir y combatir el fraude alimentario, proteger la salud de los consumidores y garantizar que los establecimientos hosteleros no adquieran ni ofrezcan productos obtenidos de manera ilegal.

Asimismo, el Instituto Armado recuerda la importancia de consumir únicamente productos alimenticios seguros y con trazabilidad garantizada, al tiempo que anima a la ciudadanía a comunicar cualquier irregularidad o sospecha relacionada con la venta de alimentos, especialmente en estas fechas de alto consumo.