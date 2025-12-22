La Guardia Civil detiene a cinco personas y recupera en Tarifa 33 vehículos de lujo que iban camino de Marruecos

Algunos de los vehículos robados que iban a ser embarcados rumbo a Marruecos y que la Guardia Civil ha recuperado en Tarifa.

La Guardia Civil ha asestado un nuevo golpe al tráfico internacional de vehículos robados en el puerto de Tarifa, donde ha interceptado 33 turismos y dos motocicletas sustraídos que se disponían a ser embarcados con destino a Marruecos. La operación se ha saldado con cinco personas detenidas y otras 30 investigadas, tras una investigación desarrollada durante los dos últimos meses.

La actuación ha sido llevada a cabo por agentes de la Sección Fiscal del puerto de Tarifa, perteneciente a la Comandancia de Algeciras, dentro del trabajo diario de vigilancia y control de vehículos y mercancías en la frontera sur. Muchos de los automóviles recuperados eran vehículos de alta gama, nuevos o con apenas unos meses de antigüedad.

Los coches habían sido robados tanto en España como en distintos países de la Unión Europea —entre ellos Francia, Alemania, Bélgica, Italia y Holanda—, además de Suiza y Reino Unido. Todos presentaban manipulaciones en sus elementos de identificación, una práctica habitual para intentar eludir los controles fronterizos y facilitar su salida del territorio europeo.

Entre los vehículos intervenidos destacan dos Mercedes AMG G63, un Audi RS Q8, dos Audi RS Q3 y dos Range Rover Sport, cuyo valor conjunto ronda el millón y medio de euros. Automóviles de gran potencia y elevado precio que tenían como destino final el mercado africano.

Durante el operativo, los agentes detectaron además una furgoneta cargada con cinco patinetes eléctricos y tres bicicletas eléctricas, todos ellos sustraídos en Francia y valorados en más de 10.000 euros.

Uno de los casos más llamativos fue la recuperación de un Audi RS4 valorado en 110.000 euros, cuyo conductor fue detenido tras descubrirse que había financiado su compra en Alemania usurpando la identidad de un ciudadano español fallecido. El arrestado había aportado los datos de la víctima, haciéndose pasar por un familiar directo para formalizar la operación. Gracias a la rápida coordinación con la financiera alemana, se logró abortar otros tres intentos de financiación a nombre de la misma persona fallecida.

Paralelamente, fuera del recinto portuario, la Guardia Civil recuperó otros cuatro vehículos robados que se encontraban preparados para ser trasladados igualmente a Marruecos.

Como resultado del conjunto de las actuaciones, cinco personas han sido detenidas y otras 30 investigadas como presuntas autoras de delitos de sustracción de vehículos sin intimidación, receptación, apropiación indebida, usurpación del estado civil y falsedad documental.

La Guardia Civil ha contactado ya con los propietarios de los vehículos, motocicletas, patinetes y bicicletas recuperados para proceder a su devolución. Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.