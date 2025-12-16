Detenido en Tarifa por robar 400 euros a punta de navaja en un comercio

La Guardia Civil detiene al autor de un robo a punta de navaja en un establecimiento comercial de Tarifa.

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Tarifa como presunto autor de un robo con violencia e intimidación cometido en un establecimiento comercial de la localidad el pasado 26 de noviembre.

Los hechos se produjeron cuando un hombre encapuchado y armado con un objeto punzante entró en el comercio. Una vez dentro, amenazó a la dependienta con el arma blanca y sustrajo 400 euros de la caja registradora. Tras consumar el robo, el autor se dio a la fuga.

Los agentes del Puesto Principal de Tarifa, perteneciente a la Comandancia de Algeciras, iniciaron una exhaustiva investigación que permitió identificar al presunto responsable. Se trata de un hombre con numerosos antecedentes policiales por hechos similares que, tras cometer el delito, abandonó la localidad.

Días después, cuando el sospechoso regresó a Tarifa, fue localizado y detenido por los guardias civiles en un dispositivo de búsqueda establecido para su captura.

El detenido, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.