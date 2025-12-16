La Policía Nacional localiza en el puerto de Tarifa a una madre con tres menores buscada en Francia por presunta agresión a sus hijos

La Policía Nacional, en el marco de los controles establecidos en el Puesto Fronterizo de Tarifa para la salida del espacio Schengen, detectó el pasado 11 de diciembre, sobre las 18:30 horas, a una unidad familiar compuesta por una mujer y sus tres hijos menores de edad cuando intentaban abandonar el territorio nacional con destino a Tánger (Marruecos). Tras realizar las correspondientes comprobaciones documentales, los agentes constataron la existencia de diversos señalamientos internacionales sobre los menores, interpuestos por las autoridades francesas a través del sistema Sirene, de los que se desprendía la necesidad de adoptar medidas de protección sobre los mismos.

Según la información facilitada por las autoridades francesas, la madre, con pleno conocimiento de las actuaciones judiciales en curso, habría sustraído a los menores el pasado 21 de noviembre, con la intención de eludir la acción de la justicia europea trasladándolos fuera del ámbito comunitario. Los menores habían sido previamente retirados de su cuidado debido a agresiones sufridas, quedando bajo la tutela de los servicios sociales de Francia.

La relevancia de esta actuación, subraya la Policía Nacional, pone de manifiesto la importancia de los controles fronterizos como herramienta fundamental para el éxito de la cooperación policial internacional, especialmente en materia de protección de menores, así como la eficacia de los instrumentos de cooperación internacional SIRENE, destinados a la lucha contra la delincuencia transnacional.

Gracias a la intervención de la Policía Nacional, los tres menores fueron retirados de la progenitora y puestos a disposición de los servicios sociales para su protección, con conocimiento y autorización de la Fiscalía de Protección de Menores, que continúa con las diligencias necesarias para determinar su situación definitiva.