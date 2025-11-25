Moeve y Honeywell dan un paso histórico: lanzan el primer LAB renovable para detergentes biodegradables

A la izquierda, Josá María Solana, CEO de Moeve Chemicals; a la derecha, Ken West, Presidente y CEO de Honeywell Energy & Sustainability Solutions.

Moeve y Honeywell han dado este martes un golpe de efecto en el sector químico y de detergencia al anunciar la ampliación de su alianza estratégica para producir y comercializar alquilbenceno lineal (LAB) renovable, la materia prima que permite fabricar sulfonato de alquilbenceno lineal (LAS), el tensioactivo más utilizado en los detergentes domésticos de todo el mundo.

Este acuerdo supone un salto cualitativo en un mercado presionado por consumidores que exigen productos más respetuosos con el entorno y por fabricantes que necesitan reducir su huella ambiental sin renunciar a la eficacia.

NextLAB-R: el primer LAB renovable producido a escala industrial

El corazón de esta nueva etapa es NextLAB-R, el primer LAB producido a partir de materias primas renovables y desarrollado por Moeve. A partir de ahora, estará disponible a través de la plataforma global de licencias de Honeywell, lo que permitirá a los fabricantes de detergentes transformar su producción hacia modelos más sostenibles.

La ampliación del acuerdo también incorpora el desarrollo conjunto de procesos y tecnologías de LAB renovable dentro del portfolio de Honeywell UOP, una integración que —según ambas compañías— acelerará la disponibilidad de soluciones más limpias y eficientes para la industria mundial.

“Una nueva generación de detergentes más verdes”

Rajesh Gattupalli, presidente de Honeywell UOP, destacó la relevancia del anuncio: "Honeywell cuenta con una dilatada trayectoria en innovación en tecnologías de detergentes, satisfaciendo la necesidad de productos eficaces y respetuosos con el medioambiente. Con Moeve ofrecemos una nueva generación de soluciones de alto rendimiento y con menores emisiones de carbono".

Por su parte, José María Solana, director general de Moeve Química, subrayó el avance que supone NextLAB-R en la producción sostenible: "Demuestra que se puede fabricar de forma industrial un LAB más sostenible sin comprometer el rendimiento. Este acuerdo abre un nuevo capítulo en nuestra relación con Honeywell y refleja la ambición compartida de convertir la química sostenible en una realidad industrial tangible".

Una colaboración de tres décadas que ha marcado el mercado global

Honeywell fue pionera en la concesión de licencias de procesos para la producción de LAB desde los años sesenta, contribuyendo a la evolución de tecnologías que han hecho posible detergentes más biodegradables.

Desde hace más de 30 años, Moeve —antes Cepsa Química y principal productor mundial de LAB— y Honeywell han trabajado juntas para desarrollar procesos más eficientes, como el reconocido Detal-Plus, que emplea catalizadores patentados por Honeywell UOP.

Hoy, más del 70% de los detergentes biodegradables fabricados en el mundo utilizan LAB producido con tecnologías de Honeywell, una hegemonía que convierte la transición hacia alternativas renovables como NextLAB-R en no solo una opción, sino en un paso imprescindible para la industria.

Moeve, la nueva era de la antigua Cepsa

Con más de 11 000 empleados y una trayectoria de más de 90 años en el sector energético, Moeve —nueva marca lanzada a finales de 2024 para sustituir a Cepsa— avanza en su plan estratégico Positive Motion 2030, centrado en las energías sostenibles basadas en moléculas verdes, como el hidrógeno renovable y los biocombustibles avanzados.

Además, la compañía impulsa una extensa red de recarga eléctrica ultrarrápida en España y Portugal para acelerar la movilidad sostenible.

Honeywell, tecnología para un mundo más eficiente y seguro

Honeywell, multinacional referente en soluciones industriales y tecnológicas, opera en sectores como la aeronáutica, la automatización, el procesamiento químico y la eficiencia energética. Su plataforma Honeywell Forge y su sistema operativo Honeywell Accelerator permiten integrar procesos industriales complejos mediante soluciones digitales avanzadas.