Los enfermeros del Campo de Gibraltar piden más protección y test para todos contra el coronavirus

Los profesionales de los hospitales del Campo de Gibraltar necesitan mascarillas de alto filtrado, indicadas para todos los que estén en contacto con personas Covid-19 positivo, batas impermeables y una campaña de test para todos los sanitarios que determine cuántos de ellos están contagiados. Así lo ha reclamado por escrito el sindicato de enfermería Satse al Servicio Andaluz de Salud en una petición en la que alerta una vez más de la "falta de previsión" absoluta que viven todos los centros sanitarios andaluces, entre ellos los de la comarca.

Hasta el momento solo se realiza la prueba del coronavirus a los trabajadores que hayan estado en contacto directo con enfermos que hayan dado positivo y sin equipo de protección o con él pero presenten síntomas. Las enfermeras y enfermeros reclaman que se realice el test a todos, puesto que puede haber sanitarios con Covid-19 asintomáticos que estén poniendo en riesgo a los compañeros y a enfermos de otras patologías, explica Silvia Patricolo, delegada de Satse en el hospital Punta de Europa.

Además, las enfermeras reclaman mascarillas de alto filtrado, que son las que evitan que el que las lleva contagie y se contagie. Las actuales mascarillas quirúrgicas son eficaces para evitar que se transmita la enfermedad, pero no filtran el aire inhalado y, por tanto, no suponen una protección efectiva. En el Punta de Europa, los sanitarios que tienen las mascarillas eficaces son los que trabajan directamente con los postivos o se las han comprado ellos mismos. El resto tiene que utilizar las que no garantizan que sigan sin enfermar.

Hay además, explica Patricolo, un número insuficiente de batas impermeables, que según el protocolo del Gobierno, son las coberturas necesarias que se han de poner todos los profesionales sanitarios que tienen una relación directa con enfermos en zonas contaminadas, lo que actualmente es la gran mayoría de espacios de los hospitales.

Satse ha denunciado este jueves ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) que las autoridades competentes españolas han ido "rebajando paulatinamente" las medidas de prevención de riesgos laborales, "sin respaldo de ninguna evidencia científica", para "ocultar su tardía y presuntamente negligente" actuación a la hora de poner a disposición de los profesionales los equipos de protección necesarios para hacer frente de manera segura al Covid-19.

Hace dos semanas que los sindicatos sanitarios denunciaron falta de información, de organización y de material de protección.