Marruecos construye la mayor fábrica de neumáticos de África con una inversión de 620 millones de euros

Las obras de la que será la mayor planta de fabricación de neumáticos del continente africano arrancaron oficialmente el pasado viernes en la Zona de Aceleración Industrial de Batouiya, en la provincia de Driouch, al noreste de Marruecos. El proyecto, impulsado por el grupo chino Shandong Yongsheng Rubber a través de su filial marroquí Goldensen Tire Morocco, supone una inversión estimada de 6.700 millones de dirhams (unos 620 millones de euros).

Con una extensión de aproximadamente 52 hectáreas, la nueva factoría generará alrededor de 1.737 puestos de trabajo directos, además de cientos de empleos indirectos tanto durante la fase de construcción como en la operativa. Una vez en pleno funcionamiento, la planta alcanzará una capacidad de producción de unos 18 millones de neumáticos anuales, según las previsiones del proyecto.

La ubicación estratégica de la instalación, cercana al megapuerto de Nador West Med, constituye uno de sus principales atractivos. Esta proximidad garantizará un acceso directo a los mercados europeos y africanos, mientras que el complejo industrial incluirá una unidad integrada de producción de neumáticos para automóviles conforme a estándares internacionales, centros de investigación industrial y modernas instalaciones logísticas diseñadas para servir a los mercados de distribución global.

El ministro delegado encargado de Inversión, Convergencia y Evaluación de Políticas Públicas, Karim Zidane, destacó durante la ceremonia de colocación de la primera piedra que este proyecto representa "una prueba tangible de que cuando los actores del ecosistema de inversión comparten la misma ambición, Marruecos demuestra su capacidad de avanzar con rapidez y precisión". Zidane calificó la iniciativa de Yongsheng como "una inversión industrial estratégica" que contribuye directamente a las prioridades nacionales relacionadas con la industrialización, la creación sostenible de empleo y el fortalecimiento de las capacidades productivas del país.

El ministro subrayó además que la producción de neumáticos a gran escala conforme a normas industriales internacionales ayudará a reforzar la "soberanía industrial de Marruecos" y a profundizar su integración en cadenas de valor globales de alta intensidad tecnológica. Asimismo, el proyecto se espera que impulse la transferencia de tecnología y el desarrollo de la investigación y la innovación industrial mediante el establecimiento de unidades dedicadas de I+D.

Nador West Med, el nuevo gigante logístico marroquí

El proyecto de Goldensen Tire Morocco se beneficiará directamente de la cercanía al puerto de Nador West Med, cuyas obras están ya completamente finalizadas, según anunció en noviembre el ministro de Equipamiento y Agua, Nizar Baraka. El complejo portuario, situado a unos 50 kilómetros de Melilla y concebido como el segundo gran polo logístico del país en el área del estrecho de Gibraltar, podrá iniciar operaciones hacia finales de 2026, casi un año antes de lo previsto inicialmente.

Diseñado siguiendo el modelo de Tánger Med —el puerto que ha transformado el mapa logístico del Mediterráneo en la última década—, Nador West Med tendrá capacidad para manejar hasta tres millones de contenedores anuales en su primera fase, con proyección de alcanzar los 5,5 millones de TEU en fases sucesivas. Esta cifra lo situaría al nivel de grandes hubs mediterráneos como Algeciras, que manejó 4,7 millones de contenedores en 2024, y Valencia, con 5,5 millones.

La estrategia portuaria marroquí se apoya en costes operativos inferiores a los europeos y en la no aplicación del régimen comunitario de comercio de emisiones (ETS), factores que alimentan el debate en España sobre la competencia en el Estrecho. Estudios de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras alertan desde hace años del posible desvío de tráficos hacia puertos marroquíes si la normativa ambiental europea continúa endureciéndose.

La planta de neumáticos de Driouch está previsto que finalice su construcción a principios del próximo año, marcando un nuevo hito en la industrialización de la región Oriental de Marruecos y consolidando la apuesta del reino alauí por convertirse en un hub industrial y logístico de primer nivel en el norte de África.