MAR-26: la Armada se adiestra contra los drones en aguas del Estrecho, el Golfo de Cádiz y el mar de Alborán

La Armada Española ha iniciado hoy el ejercicio MAR-26, un entrenamiento avanzado que se desarrollará en el estrecho de Gibraltar, el Mar de Alborán y el golfo de Cádiz con la participación de cinco buques, así como unidades de otros ejércitos y de países aliados. Este ejercicio tiene como objetivo reforzar las capacidades de la Armada frente a amenazas convencionales y asimétricas, incluyendo la defensa contra vehículos no tripulados y la aplicación de técnicas disruptivas presentes en escenarios modernos de conflicto donde las amenazas no siempre son directas o convencionales, como la guerra electrónica y la ciberdefensa.

La agrupación naval del MAR-26 está formada por cinco fragatas: Santa María, Numancia y Navarra, de la 41 Escuadrilla de Escoltas, y Álvaro de Bazán y Cristóbal Colón, de la 31 Escuadrilla de Superficie. A bordo de estas unidades participan tres Equipos Operativos de Seguridad de la Infantería de Marina, mientras que diferentes medios aéreos y drones colaboran en el adiestramiento, incluyendo aviones de patrulla marítima de Portugal, helicópteros de la Flotilla de Aeronaves (FLOAN) de la Armada Española y del escuadrón número 79 de la Marina de EEUU, así como drones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), de la Flotilla de Aeronaves de la Armada, del Centro de Experimentación y Vehículos No Tripulados (CEVENTA) y de la Sexta Flota de la Marina estadounidense.

Unidades participantes Las fragatas Santa María, Numancia y Navarra, pertenecientes a la 41 Escuadrilla de Escoltas, componen una serie de seis fragatas, basadas en la Base Naval de Rota, que despliegan de forma continua en aguas del Mar Rojo y del Océano Índico en el marco de la operación Atalanta de la Unión Europea. Las fragatas Álvaro de Bazán y Almirante Juan de Borbón, pertenecen a la 31 Escuadrilla de Superficie, compuesta por otras tres fragatas de la clase Álvaro de Bazán, con base en Ferrol (La Coruña). Estos avanzados y polivalentes buques mantienen una presencia continua en las agrupaciones navales permanentes de la OTAN, en las que actúan en numerosas ocasiones como buque de mando.

Además, participan unidades nacionales del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, generando un escenario complejo con más de 1.100 efectivos, que permitirá evaluar y mejorar la interoperabilidad y las capacidades de la fuerza naval.

El ejercicio está dirigido por la 41 Escuadrilla de Escoltas bajo el mando del Capitán de Navío Rafael Mira Calvo, embarcado con su Estado Mayor Desplegable en la fragata Santa María, que ejercerá como buque de mando de la agrupación. Durante la semana, las fragatas Santa María, Numancia y Navarra realizarán escalas en Alicante, mientras que la Álvaro de Bazán hará lo mismo en Málaga el viernes 30 de enero.

Los ejercicios avanzados como MAR-26 son esenciales para garantizar la preparación de la Armada en la protección de los intereses marítimos de España, contribuyendo a la seguridad y prosperidad del país.