La Mancomunidad de Municipios aprueba una medida para saldar su deuda de 547.000 euros con la Junta de Andalucía

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha aprobado este viernes una modificación presupuestaria que le permite saldar la totalidad de la deuda aplazada y fraccionada con la Junta de Andalucía, por un importe de 547.462,63 euros. Esto supone, destaca en una nota de prensa, "un importante ahorro en intereses financieros y un nuevo paso en el proceso de saneamiento económico de la entidad comarcal".

La operación consiste en destinar su remanente líquido de tesorería a esa amortización anticipada de deuda financiera, en virtud de las reglas fiscales actualmente en vigor. Esta medida fue defendida por el vicepresidente de la Mancomunidad y portavoz del Grupo Popular, Javier Vázquez Hueso. El punto fue aprobado con los votos favorables de todos los grupos políticos, a excepción de los representantes de IU que se abstuvieron.

Esto ha ocurrido durante una sesión ordinaria de la Junta de en la que se han adoptado otros acuerdos en materia de gestión económica, políticas públicas e igualdad y que comenzó con la toma de posesión de Alfonso Valdivia Barranco, del grupo comarcal PSOE, como nuevo vocal de la institución, en sustitución de la edil socialista Mónica Córdoba Sánchez.

En la sesión se aprobó además el I Plan de Igualdad de la Mancomunidad, con vigencia de cuatro años, alineado con la normativa nacional, autonómica y europea, para avanzar hacia la igualdad real y promover la conciliación, prevenir discriminación y sensibilizar a la ciudadanía. La propuesta fue presentada por la vicepresidenta de Igualdad, María Teresa García León, y respaldada por todos los grupos salvo VOX. También se aprobó el contrato de abastecimiento de agua en La Línea, tras un debate y votación ajustada que requirió el voto de calidad de la presidencia. Se debatieron mociones sobre sanidad, incendios, apoyo a Palestina e infraestructuras, con resultados variados según los grupos. Además, se presentaron convenios con Banco de Alimentos, Diputación de Cádiz y el Instituto de Estudios Gibraltareños para proyectos sociales, culturales y de empleo.

PSOE

El PSOE logró aprobar mociones para reforzar radiología y oncología en los hospitales de la comarca, exigir mejoras en el Plan INFOCA y mostrar su solidaridad con Palestina, esta última con el voto en contra del PP. También criticó un expediente de abastecimiento de agua en La Línea, que calificó de “a medida”, y anunció un recurso administrativo por falta de documentación y posibles incrementos en tasas.