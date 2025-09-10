La Mancomunidad constituye el primer 'Consejo Comarcal de Seniors' para atender a los ancianos del Campo de Gibraltar

San Martín del Tesorillo acogió el acto de constitución del Consejo Comarcal de Seniors, un nuevo órgano de participación ciudadana impulsado por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. El encuentro estuvo presidido por la vicepresidenta de Igualdad y Bienestar Social, María Teresa García, y contó con la presencia del alcalde de la localidad, Jesús Fernández, la concejala de Bienestar Social, Teresa Mena, así como representantes seniors de distintos municipios de la comarca.

La creación de este consejo marca el inicio de un foro de diálogo permanente que busca estimular y canalizar la participación de las personas mayores y de las asociaciones que las representan en los asuntos generales que afectan al Campo de Gibraltar.

Durante su intervención, la vicepresidenta María Teresa García León destacó que este consejo supone “un espacio abierto y plural donde los mayores pueden compartir su experiencia y contribuir, de manera directa, a mejorar las políticas públicas comarcales”. En este sentido, subrayó que este nuevo órgano servirá como “herramienta de interlocución y cooperación con la administración, con el objetivo de enriquecer la acción de gobierno y promover una mayor inclusión social”.

Acto de constitución del Consejo Comarcal de Seniors. / E.S.

Con la puesta en marcha del Consejo Comarcal de Seniors, la Mancomunidad reafirma su compromiso con la participación activa de todos los sectores de la ciudadanía, especialmente de la población de edad avanzada, promoviendo una gestión más cercana, inclusiva y sensible a sus necesidades.