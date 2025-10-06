La Mancomunidad del Campo de Gibraltar saldará su deuda con la Junta de Andalucía gracias al remanente de tesorería

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar celebrará el próximo viernes 10 de octubre, una nueva sesión plenaria de su Junta de Comarca en la que se prevé aprobar la amortización total de la deuda que la institución mantenía con la Junta de Andalucía.

La medida será posible gracias a una modificación presupuestaria de suplemento de crédito con cargo al remanente líquido de tesorería, según se desprende de las comisiones informativas celebradas este lunes, en las que ambas propuestas fueron dictaminadas favorablemente.

La modificación presupuestaria nº 7/2025 permitirá destinar 547.462,63 euros al pago de la deuda aplazada y fraccionada con la administración autonómica. Esta operación, enmarcada en la reciente activación de las reglas fiscales, posibilitará a la institución comarcal reducir su deuda viva y eliminar los intereses financieros derivados de la misma.

Con esta actuación, la Mancomunidad reafirma su compromiso con la sostenibilidad financiera y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Desde la entidad destacan que este paso "refuerza la estabilidad presupuestaria y consolida la posición económica de la institución de cara al futuro".

Impulso a la igualdad de oportunidades

Además del saneamiento financiero, el Pleno debatirá la aprobación definitiva del primer Plan de Igualdad de la Mancomunidad, un instrumento estratégico con una vigencia de cuatro años que busca garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de actuación de la entidad.

El documento, alineado con la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y con la normativa andaluza y europea, incluye objetivos como la detección y corrección de posibles desigualdades internas, la promoción de la conciliación corresponsable y la prevención de cualquier tipo de discriminación.

Con la aprobación de este plan, la Mancomunidad aspira a consolidarse como una entidad referente en la aplicación de políticas igualitarias dentro del ámbito supramunicipal del Campo de Gibraltar en coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 5 sobre igualdad de género.