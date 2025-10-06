La Mancomunidad inaugura las primeras jornadas comarcales sobre medioambiente con una llamada a la cooperación entre administraciones

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha inaugurado este lunes las I Jornadas Comarcales “Encuentro sobre actuaciones en materia de medioambiente”, un foro pionero que pretende convertirse en un espacio permanente de reflexión y coordinación interinstitucional en torno a la gestión y protección del entorno natural.

El acto, celebrado en la sede comarcal, contó con la apertura de la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez Custodio, quien destacó el carácter transversal y estratégico de la protección medioambiental. “Nos interpela no solo como responsables públicos, sino como ciudadanos comprometidos con las generaciones futuras”, subrayó.

Pérez Custodio agradeció la implicación del Ayuntamiento de Algeciras, representado por el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, y el papel esencial de la Escuela de Policía Local de Algeciras (EspaAlgeciras) en la organización del encuentro. También reivindicó la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como “protagonistas clave en la defensa del medioambiente”, recordando que “la protección ambiental también es una cuestión de legalidad, seguridad y justicia intergeneracional”.

Por su parte, Jacinto Muñoz destacó el papel fundamental de la Policía Nacional, la Policía Local y la Guardia Civil en la lucha contra los delitos medioambientales, el control de vertidos ilegales y la preservación de los espacios naturales. “Su trabajo coordinado permite ofrecer una respuesta eficaz ante situaciones que afectan directamente al entorno, contribuyendo a un desarrollo más sostenible y a la mejora de la calidad de vida en la comarca”, señaló.

Entre los asistentes al acto inaugural se encontraban la coordinadora de la Administración General del Estado en el Campo de Gibraltar, el vicepresidente de la Mancomunidad, Daniel Vázquez Hueso, el delegado de Seguridad Ciudadana de Los Barrios y los máximos responsables de la Policía Local de Algeciras.

Primeras ponencias y programa del ciclo

El delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta de Andalucía en Cádiz, Óscar Curtido Naranjo, abrió el ciclo con una ponencia sobre las competencias y actuaciones autonómicas en materia medioambiental, ofreciendo una visión global del papel de la Junta en la gestión sostenible.

La jornada continuó con las intervenciones de José Luis López Guío, secretario general del Ayuntamiento de Algeciras, que abordó las competencias municipales y de la Policía Local; Jorge Serradilla, director conservador del Parque Natural del Estrecho, que analizó la problemática ambiental en espacios protegidos; y Juan Antonio Patrón Sandoval, jefe del Área de Desarrollo Sostenible de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, que explicó los retos de la gestión sostenible en la actividad portuaria.

El encuentro concluyó con la exposición de conclusiones, en las que se destacó la necesidad de un enfoque coordinado entre administraciones, cuerpos operativos y expertos para afrontar con eficacia los desafíos ambientales del Campo de Gibraltar.

Las jornadas continuarán los días 8, 14 y 16 de octubre, con la participación de representantes institucionales, expertos medioambientales, jueces, y efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil (Seprona), Policía Local, Protección Civil y el Consorcio Provincial de Bomberos.