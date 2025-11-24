La Mancomunidad evita subir el agua a las familias y cargará el aumento del coste a los grandes consumidores y campos de golf

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar someterá este martes a aprobación de la Junta de Comarca una serie de modificaciones de las ordenanzas del agua para proteger a las familias de la comarca frente a la subida del coste prevista para 2026 y 2027. La institución plantea que el incremento derivado del nuevo canon y de las tarifas autonómicas solo recaiga sobre los grandes consumidores —como campos de golf, zonas de riego y urbanizaciones con elevado uso no doméstico—, evitando así que los hogares vean aumentado su recibo.

Estos ajustes responden a un mandato legal y técnico, después de que la Junta de Andalucía haya aprobado la subida del Canon de Regulación y de las Tarifas de Utilización del Agua (TUA), lo que elevará el coste del agua en alta que Arcgisa adquiere para distribuir a los municipios.

La propuesta llega al Pleno con el respaldo unánime de todos los alcaldes, que ya la validaron en el Consejo de Administración de Arcgisa. El objetivo compartido es claro: evitar que el aumento del coste del agua recaiga sobre los hogares del Campo de Gibraltar.

Para ello, la institución propone que el incremento se aplique exclusivamente a los grandes consumidores en alta, especialmente aquellas zonas residenciales donde la mayor parte del agua no se destina a usos domésticos, sino a actividades privadas de riego, mantenimiento ornamental y campos de golf.

El modelo diseñado concentra el ajuste en áreas donde el 80% del agua se emplea para riego y mantenimiento de zonas verdes, lo que permitirá que las familias de los ocho municipios mantengan sus tarifas estables. Con este enfoque, la Mancomunidad destaca que los grandes consumidores asumirán el sobrecoste derivado de su propia demanda, "mientras que la entidad comarcal cumple con la normativa que obliga a preservar el equilibrio económico de los contratos de concesión".

La Vicepresidencia de Servicios defiende que la medida constituye un ejercicio de responsabilidad y protección social, priorizando a los hogares frente a los efectos de la subida autonómica. “Mantenemos estables las tarifas domésticas y dirigimos el impacto únicamente hacia los ámbitos en los que es técnicamente posible y socialmente justo hacerlo”, señalan desde el departamento.