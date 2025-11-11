Los Barrios se rebela contra las subidas del agua y la tasa de basuras: el Pleno aprueba por unanimidad frenar los nuevos impuestos

Pleno de noviembre del Ayuntamiento de Los Barrios, escenario de una inusual unidad política.

El Pleno de noviembre del Ayuntamiento de Los Barrios ha sido escenario de una inusual unidad política. Todas las formaciones municipales han dado luz verde a dos mociones que buscan frenar el incremento de costes que afrontarán los vecinos en 2026: la actualización del canon del agua y la nueva tasa de basuras impuesta por el Gobierno central.

Guerra abierta contra el canon del agua

La batalla más encarnizada llegó de la mano de Los Barrios 100x100, que lleva meses negociando con la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y Arcgisa para minimizar el impacto del canon de regulación y las tarifas de utilización del agua (TUA) aprobadas por la Junta en diciembre de 2023.

"Hemos propuesto que Arcgisa absorba parte del incremento, pero nos encontramos con un muro", denunció la portavoz Sara Lobato, quien explicó que tanto la empresa gestora como la Mancomunidad alegan la imposibilidad de paralizar la subida debido a la obligatoriedad del impuesto estatal y la actualización autonómica.

La moción, aprobada por unanimidad, insta a la Junta a paralizar la actualización del canon en el Campo de Gibraltar o, como mínimo, a establecer una moratoria de cinco años con exenciones y bonificaciones. El Pleno también exige un tratamiento especial para Los Barrios por su peso industrial, ya que el incremento "lastra la competitividad empresarial".

Todos contra la tasa de basuras de Sánchez

El segundo frente se abrió contra la Ley 7/2022, que obliga a los ayuntamientos a cobrar el 100% del coste de gestión de residuos mediante una tasa específica. El Partido Popular presentó una moción, también aprobada por unanimidad, para exigir su derogación.

"Esta ley ataca la autonomía local y penaliza indiscriminadamente a las familias sin incentivar el reciclaje", criticó el concejal popular Pablo García, quien reclamó un sistema flexible que permita a los ayuntamientos financiar el servicio con cargo a sus presupuestos.

La propuesta incluye bonificaciones para familias vulnerables, pensionistas y autónomos, además de un Plan Nacional de Infraestructuras para la Economía Circular cofinanciado con fondos europeos.

Apoyo unánime a las Escuelas Infantiles

Más allá de las cuestiones fiscales, el Pleno aprobó tres mociones conjuntas de gran calado social. La primera, defendida por Lobato, exige a la Junta que refuerce con recursos humanos y materiales los centros de Educación Infantil tras el aumento de ratio, garantizando "una atención personalizada e inclusiva".

La moción reclama además una financiación justa que refleje el coste real del servicio y un calendario de pagos regular para evitar la asfixia económica de estas escuelas.

Más ayudas para rehabilitación de viviendas

Amparo Gómez (Movimiento Barreño) presentó otra moción conjunta solicitando a la Junta mayores recursos para rehabilitación y accesibilidad de viviendas, con especial atención a las personas mayores. La propuesta incluye establecer un sistema de convocatoria continua durante todo el año.

Plante de Vox al 25-N

La única nota discordante llegó en la moción del 25-N, Día Internacional contra la Violencia de Género, aprobada por todos los grupos excepto Vox. El texto condena cualquier forma de violencia contra las mujeres y exige reforzar los recursos para víctimas, campañas educativas en centros escolares y la ampliación obligatoria de pulseras telemáticas para agresores de alto riesgo.

El Ayuntamiento convoca a la ciudadanía al minuto de silencio del 25 de noviembre en memoria de las víctimas.

Los Barrios, fuera de los presupuestos andaluces

El PSOE denunció que el municipio "vuelve a estar ausente" del borrador de presupuestos de la Junta para 2026. El portavoz Daniel Perea presentó una moción, aprobada con 20 votos a favor y uno en contra (VOX), instando a la Junta a invertir en educación infantil, vivienda social y a ejecutar "por fin" la construcción del Instituto de la Dehesa.

Vox, por su parte, presentó tres propuestas centradas en la revisión de la Autorización Ambiental del proyecto Green H2, bonificaciones fiscales para familias y prioridad nacional en el acceso a la vivienda.