La Mancomunidad del Campo de Gibraltar repartirá 75.000 cubos para residuos orgánicos

La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y Arcgisa han puesto en marcha una nueva fase de la campaña ambiental Este marrón vale la pena, que desde esta semana inicia su acción más visible: el reparto puerta a puerta de 75.549 kits de bienvenida para fomentar la correcta separación de los residuos orgánicos en los hogares campogibraltareños.

El reparto comenzará este martes, 25 de noviembre, en La Línea de la Concepción —en las zonas de Alcaidesa y Santa Margarita— y en San Roque, donde el equipo de educadores arrancará en la Estación. Las visitas se extenderán progresivamente a Tarifa, Los Barrios, Jimena, San Martín del Tesorillo y Castellar, con un calendario que se prolongará hasta principios de febrero.

Cada kit incluye un cubo doméstico marrón de 10 litros, un paquete de 40 bolsas compostables y un folleto informativo sobre cómo separar correctamente los biorresiduos. En caso de ausencia, se realizarán segundas visitas o se dejará un folleto con código QR para recoger posteriormente el material.

La campaña movilizará a 21 educadores ambientales, que además de entregar los kits realizarán encuestas, recogerán sugerencias y resolverán dudas sobre reciclaje y sostenibilidad. El objetivo principal es reforzar los hábitos ciudadanos y aclarar los beneficios ambientales, sociales, económicos y legales de separar la fracción orgánica.

Un paso más tras los buenos resultados de la primera fase

La nueva edición vuelve a incluir talleres escolares, puntos informativos, sesiones divulgativas y visitas a comercios. Según la Mancomunidad y Arcgisa, la primera fase logró avances significativos: los impropios en la fracción orgánica bajaron del 50% al 30%, alcanzando en meses lo que en otros territorios ha tardado años.

La institución subraya que los ciudadanos son “el primer eslabón del sistema de gestión de residuos”, y recuerda que el uso adecuado del contenedor marrón ayuda a reducir emisiones, prolongar la vida útil de los vertederos y cerrar el ciclo de la materia orgánica.

La presentación oficial de esta nueva fase tendrá lugar el 3 de diciembre. El proyecto está financiado por la Unión Europea (Next Generation), el Gobierno de España y la Junta de Andalucía dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.