LIV Golf cubre las nóminas pendientes de los trabajadores subcontratados del torneo de Valderrama

LIV Golf se ha hecho cargo de las nóminas pendientes del medio centenar de trabajadores que reclamaba a la empresa Gonzaval Frío y Eventos el abono de sus salarios por los diferentes trabajos realizados en el torneo de 2025, celebrado en el Real Club Valderrama, en San Roque, del 11 al 13 de julio. Tras varios meses de reclamaciones, la organización del prestigioso club de Sotogrande ha tenido un papel clave para mediar y facilitar que LIV cubra las cantidades económicas pendientes, un dinero que los deudores deberán ahora saldar con la firma que patrocina el multimillonario circuito mundial de golf, financiado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí.

LIV Golf ha cumplido con la palabra dada a los trabajadores, cuyos salarios dependían de una empresa externa, una de tantas que suelen trabajar para la celebración de un torneo de gran envergadura. Como Europa Sur publicó el pasado 5 de diciembre, LIV se mostró dispuesta a afrontar este esfuerzo siempre y cuando Gonzaval Frío y Eventos diese garantías de que reembolsaría el dinero. Esta petición de los trabajadores contó con el apoyo fundamental tanto del Real Club de Golf Valderrama, a través de su director general, Javier Reviriego, como del Ayuntamiento de San Roque, que también se ha implicado desde el primer momento. Algunos de los afectados recurrieron también al Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CEMAC).

Este medio centenar de trabajadores, la mayoría de ellos jóvenes naturales o residentes en el Campo de Gibraltar, empezaron a recibir sus salarios por transferencias hace un par de semanas, como una de las afectadas ha hecho saber a Europa Sur y este periódico ha podido corroborar después a través de fuentes cercanas a la organización. El deseo de LIV y de Valderrama es que los afectados pudiesen contar con ese dinero para las fiestas navideñas y el nuevo año.

Desde la organización aseguran que han tomado nota de lo sucedido este año y redoblarán sus exigencias para que la próxima edición del LIV Golf Andalucía de Valderrama no sufra un episodio similar que pueda afectar a los trabajadores ni a la imagen de un torneo que promueve riqueza para el Campo de Gibraltar, atrae miles de turistas y exporta la imagen de un enclave privilegiado a todo el mundo.

El LIV Golf en el Real Club Valderrama. / Andrés Carrasco

LIV y Valderrama trabajan con Performance54 Europe SL (renombrada como 54), cuya sede principal está en Sotogrande y es la responsable de organizar este tipo de labores en el torneo que se juega en el mítico recorrido sanroqueño. En una carta firmada por su director ejecutivo, Francisco de Lancastre David, la compañía explicó que estaba al corriente de los impagos de Gonzaval, al que por su relación en años precedentes consideraba un “proveedor confiable”. 54 garantizó en su momento que el pasado 14 de julio entregó a Gonzaval la totalidad del dinero que le correspondía por actuar como subcontrata y reconoció “la gravedad” de una situación que calificó de “inaceptable”.

54 solicitó "formalmente” a la compañía morosa que “cumpla con sus obligaciones hacia sus empleados” y advirtió que “para prevenir la recurrencia de esta situación inaceptable en futuros contratos públicos o privados, estamos llevando a cabo una revisión exhaustiva de nuestros procesos de gestión de proveedores y contratación".