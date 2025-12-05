Medio centenar de trabajadores del LIV Golf de Valderrama, a la espera de cobrar desde julio

Medio centenar de trabajadores, que realizaron diferentes funciones para el LIV Golf Andalucía 2025, celebrado en el Real Club Valderrama, en San Roque, del 11 al 13 de julio, reclaman a la empresa Gonzaval Frío y Eventos el abono de sus salarios, impagados cinco meses después. La organización del torneo solicitó el pasado 13 de noviembre la documentación de todos los afectados con la promesa de hacerse cargo de los pagos, pero estos aún no se han producido.

La cara menos agradable del golf salta a la palestra. Lejos del glamour con el que se presenta este multimillonario circuito —respaldado financieramente por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí—, medio centenar de trabajadores, la mayoría de ellos naturales o residentes en el Campo de Gibraltar, se desesperan al ver que transcurren los días y no perciben el sueldo que se ganaron durante la cita en Valderrama del mes de julio, que, por otro lado, fue un éxito tanto deportivo como de asistencia de espectadores.

Los trabajadores realizaron diferentes labores, desde la organización de los aparcamientos hasta otras mucho más cercanas al juego. Las cantidades que deben percibir oscilan, con un tope de alrededor de mil euros, pero la mencionada empresa no hace frente a sus deudas.

LIV Golf asegura estar dispuesta a afrontarlas para no ver manchada su imagen, pero exige primero —o al menos eso es lo que ha trasladado a los trabajadores— que Gonzaval Frío y Eventos le garantice por escrito que más tarde o más temprano le reembolsará el dinero. A su vez, Gonzaval sostiene, siempre según la versión de los afectados, que el 28 de noviembre ya había entregado ese compromiso por escrito. Pero los días pasan y los salarios no llegan a las cuentas de los perjudicados.

La petición de los trabajadores está contando con el respaldo tanto del Real Club de Golf Valderrama, en la persona de su director general, Javier Reviriego, como del Ayuntamiento de San Roque, que actúa desde la propia Alcaldía. Bajo su asesoramiento, algunos de los afectados ya han recurrido al Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CEMAC).

Performance54 Europe SL (renombrada recientemente como 54), cuya sede principal está en Sotogrande (San Roque), es la responsable de organizar este tipo de labores en el torneo del LIV Golf que se juega en Valderrama. En una carta firmada por su director ejecutivo, Francisco de Lancastre David, la compañía reconoce que conoce los impagos de Gonzaval, al que por su relación en años precedentes consideraba un “proveedor confiable”.

54 garantiza que el pasado 14 de julio entregó a Gonzaval la totalidad del dinero que le correspondía por actuar como subcontrata, reconoce “la gravedad” de una situación que califica de “inaceptable” y comunica que ha “solicitado formalmente” a la compañía morosa que “cumpla con sus obligaciones hacia sus empleados”.

“Para prevenir la recurrencia de esta situación inaceptable en futuros contratos públicos o privados, estamos llevando a cabo una revisión exhaustiva de nuestros procesos de gestión de proveedores y contratación”, recalca 54.