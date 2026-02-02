La Junta reúne al comité asesor de Emergencias ante la compleja situación meteorológica del miércoles

La Junta de Andalucía reunirá este martes al comité asesor del Plan de Emergencias de Andalucía para coordinar la respuesta institucional ante el episodio de inestabilidad meteorológica que afecta a toda la región, con especial incidencia en el Campo de Gibraltar, donde la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso rojo en Jimena por lluvias persistentes y naranja en el resto de la comarca por chubascos intentos, fuertes vientos y temporal marítimo con los embalses en máximos y la posibilidad de nuevas crecidas de los ríos.

La reunión, que estará presidida por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se celebrará en el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía, en Sevilla, y contará con la participación de representantes del Gobierno central en Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), las confederaciones hidrográficas del Guadalquivir y el Guadiana, así como los distintos servicios de emergencia y todas las consejerías autonómicas.

El encuentro se produce en un momento de especial complejidad hidrológica y meteorológica, con el Plan de Emergencias de Andalucía activado en fase operativa 1 por riesgo de inundaciones, y con varios puntos del territorio bajo vigilancia reforzada. En el Campo de Gibraltar, los servicios de emergencias mantienen un seguimiento continuo, con especial atención a las zonas inundables, los cauces fluviales y el litoral.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) se ha advertido en las últimas horas de que la situación es “extremadamente compleja”, motivo por el que se ha intensificado la coordinación entre administraciones y se han difundido mensajes preventivos dirigidos a la población.

Tras la reunión del comité asesor, la Junta informará del contenido del encuentro y de las decisiones que puedan adoptarse en función de la evolución del temporal, que mantiene al Campo de Gibraltar en una situación de seguimiento constante por parte de los servicios de protección y emergencia.