La Junta retoma las clases pese a los daños de la borrasca Kristin en varios centros educativos

La Junta de Andalucía ha anunciado este miércoles por la noche la reanudación de la actividad lectiva presencial en los centros educativos este jueves, 29 de enero, tras la mejora de las condiciones meteorológicas tras el paso de la borrasca Kristin y dentro del marco de la fase de emergencia situación operativa 1 del Plan de Emergencias. La decisión se ha tomado a pesar de que varios centros educativos han sufrido daños e incidencias derivadas del temporal, como filtraciones de agua, el derribo de muros o la falta de electricidad.

Uno de los más afectados en el colegio Blanca de los Ríos, en Algeciras, que no cuenta con electricidad porque el agua afectó al cuadro eléctrico, sufrió importantes filtraciones y el derribo de un muro. Ante esta situación, el servicio de mantenimiento del Ayuntamiento trabaja para restablecer la luz, pero las clases comenzarán este jueves sin luz. Además, debido a las goteras y filtraciones, el centro contará durante la jornada lectiva con un servicio de limpieza y el menú del comedor se verá alterado por la falta de electricidad. También en Algeciras se desprendió un muro en el IES Torrealmirante.

En cambio, se mantendrá cerrado por haber sufrido daños el colegio Gabriel Arenas, en San Roque, y no abrirán sus puertas por la crecida del Guadarranque la Escuela Infantil Los Payasines y el colegio San Bernardo.

La controvertida decisión de no suspender las clases este miércoles -lo hizo para las actividades que se desarrollaban por la tarde- a pesar del aviso naranja por vientos de hasta 110 kilómetros por hora, que causaron muchas incidencias en todo el Campo de Gibraltar, y amarillo por lluvias -que durante la mañana pasó a ser naranja- causó el malestar de muchos padres, que aun así decidieron dejar a sus hijos en clase. En el IES Torrealmirante de Algeciras cayó un árbol que derribó un muro y el centro tuvo que ser desalojado, mientras que en otros centros se avisó a los padres que podían recoger a sus hijos antes de las 14:00. Incluso se vieron afectados algunos comedores por falta de electricidad.

Para intentar que los colegios e institutos estén en el mejor estado posible, ayuntamientos como el de Algeciras han reorganizado el servicio de limpieza de los centros públicos para hacer frente a las incidencias provocadas por el mal tiempo. Además, se ha previsto un repaso adicional de los edificios justo antes de la entrada de los escolares, con el objetivo de garantizar la seguridad y salubridad de los espacios educativos.

El Consistorio ha puesto en valor la estrecha relación de trabajo y coordinación mantenida con los equipos directivos y claustros de los centros, "lo que ha permitido atender con agilidad las incidencias registradas a lo largo de la jornada". "Esta colaboración ha sido clave para adaptar los recursos municipales a las necesidades urgentes de cada colegio, en un contexto marcado por la excepcionalidad meteorológica", indica el equipo de gobierno.