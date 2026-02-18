La Junta reabre parcialmente con un carril el túnel de Valdeinfierno en la A-381 en sentido Jerez

El túnel de Valdeinfierno de la autovía A-381 entre Los Barrios y Jerez de la Frontera ha reabierto parcialmente al tráfico este miércoles, según ha anunciado la Junta de Andalucía. La galería, en el kilómetro 74, tuvo que ser cerrada el pasado 10 de febrero en sentido Jerez debido a un río atmosférico que provocó un desprendimiento de rocas y tierra sobre la calzada.

Ahora se ha reabierto la calzada izquierda del túnel en sentido Jerez, mientras que el carril derecho permanece cerrados, de manera que se recupera la circulación por este sensible punto de la red viaria provincial. Así, los vehículos procedentes de Los Barrios ya no tienen que tomar el desvío que se habilitó mientras se ejecutan las obras para recuperar al completo esta carretera de titularidad autonómica. Durante todo este tiempo, el túnel en sentido Los Barrios ha estado plenamente operativo.

Durante el cierre, el tráfico estuvo desviado por la C-440a, la antigua ruta del toro, a lo largo de un tramo de siete kilómetros que discurre desde la salida del Puente de Hierro, pasa junto a la Montera del Torero y llega hasta la salida 73 de la A-381. Se trata de una carretera estrecha, con fuertes pendientes y sin mantenimiento adecuado desde hace años, por la que han estado circulando todo tipo de vehículos, incluidos numerosos camiones de gran tonelaje.

Esta situación provocó durante la última semana retenciones importantes y complicaciones en la circulación, en una vía que no está preparada para soportar el volumen de tráfico que absorbe a diario. Conductores y transportistas alertaban del riesgo añadido para la seguridad vial, además del impacto negativo en los tiempos de desplazamiento y en la actividad económica de la comarca.