La A-381 sigue cortada en el túnel de Valdeinfierno sin fecha para su reapertura

El corte de la A-381 a la altura del túnel de Valdeinfierno en dirección Jerez continúa activo más de una semana después sin que la Junta de Andalucía pueda ofrecer una fecha concreta para la finalización de los trabajos y la reapertura de esta vía clave para el Campo de Gibraltar, una de las principales conexiones con y el interior de la provincia.

Preguntado sobre el plazo previsto para la reapertura de la vía, la Subdelegación del Gobierno andaluz en la comarca ha respondido que de momento no pueden avanzar una previsión de la finalización de los trabajos. La Delegación del Gobierno andaluz en Cádiz indicó este lunes en su perfil de Facebook que los operarios siguen trabajando en la zona afectada por los desprendimientos, provocados por el reciente tren de borrascas, en la salida del túnel en sentido Jerez de la Frontera. Esta incidencia mantiene cortada la carretera entre los puntos kilométricos 77,6 y 73,3, en sentido decreciente hacia Jerez de la Frontera desde el pasado 9 de febrero a las 19:14.

El desvío hacia la zona del Puente de Hierro. / Vanessa Pérez

Aunque la Junta destaca el esfuerzo de los equipos desplazados para solventar las incidencias, no ha precisado plazos para la reapertura del túnel, lo que mantiene la incertidumbre entre conductores, transportistas y empresas que dependen a diario de esta infraestructura.

Desvíos por una carretera secundaria saturada

Mientras se prolonga el cierre, el tráfico está siendo desviado por la C-440a, la antigua ruta del toro, a lo largo de un tramo de siete kilómetros que discurre desde la salida del Puente de Hierro, pasa junto a la Montera del Torero y llega hasta la salida 73 de la A-381. Se trata de una carretera estrecha, con fuertes pendientes y sin mantenimiento adecuado desde hace años, por la que ahora circulan todo tipo de vehículos, incluidos numerosos camiones de gran tonelaje.

Esta situación está provocando retenciones importantes y complicaciones en la circulación, en una vía que no está preparada para soportar el volumen de tráfico que absorbe a diario. Conductores y transportistas alertan del riesgo añadido para la seguridad vial, además del impacto negativo en los tiempos de desplazamiento y en la actividad económica de la comarca.

La A-381 es una de las arterias fundamentales de comunicación del Campo de Gibraltar, utilizada tanto por el transporte de mercancías como por trabajadores que se desplazan entre el Campo de Gibraltar y distintos puntos de la provincia e incluso el resto de Andalucía occidental.