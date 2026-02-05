La Junta mantiene este viernes 6 la suspensión de las clases presenciales en los colegios de todo el Campo de Gibraltar y en parte de Andalucía

La Junta de Andalucía ha decidido mantener la suspensión de las clases de manera presencial en los colegios e institutos todo el Campo de Gibraltar para este viernes, 6 de febrero, ante la resaca del frente meteorológico Leonardo. Tampoco estará operativa la Universidad de Cádiz.

El Comité Asesor del Plan de Emergencias de Andalucía ha adoptado la decisión basándose en la situación de los diferentes territorios de toda la comunidad. Como norma general, Andalucía recuperará este viernes la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos salvo en determinados municipios y centros educativos concretos de algunas localidades por riesgos en la zona, imposibilidad de acceso o daños en sus instalaciones por efectos del temporal.

El listado de excepciones ofrecido por la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar abarca a los ocho municipios y las principales pedanías. Así, no habrá actividad docente presencial en:

Algeciras

La Línea de la Concepción

San Roque

Los Barrios

Tarifa

Jimena de la Frontera

Castellar de la Frontera

San Martín del Tesorillo

El listado especifica también las pedanías de:

Guadiaro (San Roque)

Palmones (Los Barrios)

San Pablo de Buceite (Jimena)

Además, todos los Ayuntamientos de la comarca están reforzando este mensaje a la población a través de sus perfiles oficiales corroborando la decisión de la administración autonómica. Igualmente, los centros educativos han remitido los correspondientes avisos a través de la plataforma Ipasen.

En el conjunto de Andalucía, la suspensión abarca a municipios en las ocho provincias, dado el alcance de los daños y riesgos derivados del temporal.

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología apuntan a una mejoría de las condiciones meteorológicas para este viernes. En el caso del Campo de Gibraltar, regirá el aviso amarillo por fenómenos costeros en el área del Estrecho y también el nivel amarillo por lluvias y viento en el área de Jimena y Tesorillo (zona meteorológica de Grazalema). En el resto de la comarca, lo que abarca a las otras seis localidades, no habrá activos avisos en tierra.

Ahora, la duda entre buena parte de la comunidad educativa y los ayuntamientos radica en el estado que presenten los edificios. Posibles goteras, cristales o persianas rotas, problemas con los suministros eléctricos y las redes de fontanería son algunas de las cuestiones que deben estar presentes antes la reapertura de las aulas a la actividad presencial con normalidad, ya la próxima semana.

Varios Ayuntamientos de Andalucía han emprendido estas tareas de chequeo y revisión de las instalaciones para la vuelta a la actividad lectiva.

La Universidad de Cádiz suspende su actividad por tercer día

La Universidad de Cádiz y sus centros asociados ha acordado cancelar la actividad presencial para este viernes. Por tercer día consecutivo, la institución universitaria suspende sus clases en todos los centros de su competencia ante el episodio "excepcionalmente adverso" que se atraviesa en el conjunto de la provincia.

"Somos conscientes de las dificultades que esta situación puede ocasionar, pero ante todo estamos priorizando la seguridad de nuestra comunidad universitaria, evitando los desplazamientos y riesgos asociados", expone la UCA en su comunicación.

Además, la entidad agradece "la capacidad de adaptación y el compromiso demostrados durante estos días tanto por el personal docente e investigador y el de administración y servicios, como por los estudiantes, y recordamos el protocolo establecido, que se mantendrá hasta nuevo aviso".