Listado completo de los colegios que no abrirán este viernes 6 de febrero en Andalucía tras el paso de la borrasca Leonardo

Tras el paso de la borrasca Leonardo, Andalucía retomará la actividad lectiva presencial este viernes 6 de febrero en la mayoría de sus centros educativos. Sin embargo, en varios municipios y centros concretos el temporal ha obligado a suspender las clases debido a riesgo de inundaciones, dificultades de acceso o daños en las instalaciones.

Cádiz

Municipios con suspensión de actividad lectiva en todos sus centros: Alcalá del Valle, Algar, Algeciras, Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos, Castellar de la Frontera, El Bosque, El Gastor, El Puerto de Santa María, Espera, Grazalema, Guadiaro, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, Los Barrios, Olvera, Palmones, Prado del Rey, Puerto Serrano, San Martín del Tesorillo, San Pablo Buceite, San Roque, Setenil de las Bodegas, Tarifa, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara.

Suspensión en centros concretos:

Chiclana de la Frontera: CEI Caramelos, CDP San Agustín, CEIP El Trovador, CEIP Las Albinas, Ceper Dionisio Montero

CEIP La Arboleda Barbate: CEIP Francisco Giner de los Ríos, EI La Traiña

Granada

Municipios con suspensión de actividad lectiva en todos sus centros: Iznalloz, Loja y anejos, Zagra, Huétor Tájar, Quéntar, Río Frío, Montillana, Benalúa de las Villas, Fuente Vaqueros, Campotéjar, Dehesas Viejas, Pinos Genil, Cenes de la Vega, La Peza, Villanueva del Mesía, Dúdar, Deifontes y Güejar Sierra.

Córdoba

Municipios con suspensión total: Alcolea

Centros concretos:

Castro del Río: CEE María Montessori

CEIP San Sebastián, EI Vicente Nacarino Puente Genil: CEIP Dulce Nombre, CEIP Miragenil

Jaén

Municipios con suspensión total: Aldeaquemada, Iruela, Mogón, Coto Ríos, Espeluy

Centros concretos:

Linares: IES Cástulo, EOI Carlota Remfry

CEIP Manuel Ándújar Orcera: IES Gandhi

Málaga

Municipios con suspensión total: Periana, Casares, Alcaucín, Carratraca, Algatocín, Alpandeire, Ardales, Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, El Burgo, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Libar, Jubrique, Júzcar, Montecorto, Montejaque, Parauta, Pujerra, Ronda, Serrato

Centros concretos:

CEIP Los Almendros Manilva: IES Las Viñas

Sevilla

Municipios con suspensión total: Écija

Centros concretos:

CEIP Peña Luenga Benacazón: IES Virgen del Rosario

La Junta de Andalucía pide a las familias mantenerse atentas a los avisos oficiales y consultar con los centros educativos en caso de dudas sobre la actividad lectiva.