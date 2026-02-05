Listado completo de los colegios que no abrirán este viernes 6 de febrero en Andalucía tras el paso de la borrasca Leonardo
En varias localidades y centros concretos se mantienen las suspensiones por riesgo de inundaciones, dificultades de acceso o daños en las instalaciones
La Junta mantiene este viernes 6 la suspensión de las clases presenciales en los colegios de todo el Campo de Gibraltar y en parte de Andalucía
Tras el paso de la borrasca Leonardo, Andalucía retomará la actividad lectiva presencial este viernes 6 de febrero en la mayoría de sus centros educativos. Sin embargo, en varios municipios y centros concretos el temporal ha obligado a suspender las clases debido a riesgo de inundaciones, dificultades de acceso o daños en las instalaciones.
Cádiz
Municipios con suspensión de actividad lectiva en todos sus centros: Alcalá del Valle, Algar, Algeciras, Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos, Castellar de la Frontera, El Bosque, El Gastor, El Puerto de Santa María, Espera, Grazalema, Guadiaro, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, Los Barrios, Olvera, Palmones, Prado del Rey, Puerto Serrano, San Martín del Tesorillo, San Pablo Buceite, San Roque, Setenil de las Bodegas, Tarifa, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara.
Suspensión en centros concretos:
- Chiclana de la Frontera: CEI Caramelos, CDP San Agustín, CEIP El Trovador, CEIP Las Albinas, Ceper Dionisio Montero
- Jerez de la Frontera: CEIP Gloria Fuertes, EI Rocinante, CEIP Lomopardo
- La Ina (Jerez): CEIP La Ina
- El Torno (Jerez): CEIP Guadalete
- El Portal (Jerez): CEIP Virgen del Mar
- La Barca de la Florida (Jerez): CEIP Barca de la Florida, EI El Paje, IES Vega del Guadalete, SEP Bucharaque
- Nueva Jarilla (Jerez): CEIP Nueva Jarilla, SEP Nueva Jarilla
- Torrecera (Jerez): CEIP Torrecera, SEP Torrecera
- Rajamancer-Torrecera (Jerez): CPR Laguna de Medina
- Estella del Marqués (Jerez): CEIP Pablo Picasso
- Cuartillos (Jerez): CEIP Cuartillos, SEP La Paz
- Gibalbín (Jerez): CEIP Gibalbín, SEP Gibalbín
- San Isidro del Guadalete (Jerez): CEIP La Arboleda
- Barbate: CEIP Francisco Giner de los Ríos, EI La Traiña
Granada
Municipios con suspensión de actividad lectiva en todos sus centros: Iznalloz, Loja y anejos, Zagra, Huétor Tájar, Quéntar, Río Frío, Montillana, Benalúa de las Villas, Fuente Vaqueros, Campotéjar, Dehesas Viejas, Pinos Genil, Cenes de la Vega, La Peza, Villanueva del Mesía, Dúdar, Deifontes y Güejar Sierra.
Córdoba
Municipios con suspensión total: Alcolea
Centros concretos:
- Castro del Río: CEE María Montessori
- Córdoba: CEIP Guillermo Romero, CEIP Santos Mártires
- Lucena: IES Sierra de Aras, CEIP Ntra. Sra. del Carmen
- Palma del Río: CEIP San Sebastián, EI Vicente Nacarino
- Puente Genil: CEIP Dulce Nombre, CEIP Miragenil
Jaén
Municipios con suspensión total: Aldeaquemada, Iruela, Mogón, Coto Ríos, Espeluy
Centros concretos:
- Linares: IES Cástulo, EOI Carlota Remfry
- Jamilena: CEIP Padre Rejas
- La Carolina: CEIP Manuel Ándújar
- Orcera: IES Gandhi
Málaga
Municipios con suspensión total: Periana, Casares, Alcaucín, Carratraca, Algatocín, Alpandeire, Ardales, Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, El Burgo, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Libar, Jubrique, Júzcar, Montecorto, Montejaque, Parauta, Pujerra, Ronda, Serrato
Centros concretos:
- Secadero (Casares): CEIP Los Almendros
- Manilva: IES Las Viñas
Sevilla
Municipios con suspensión total: Écija
Centros concretos:
- Algámitas: CEIP Andalucía “Francisco Soria”
- El Castillo de las Guardas: CEIP Peña Luenga
- Benacazón: IES Virgen del Rosario
La Junta de Andalucía pide a las familias mantenerse atentas a los avisos oficiales y consultar con los centros educativos en caso de dudas sobre la actividad lectiva.
