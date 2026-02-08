La Junta debate si volverán las clases este lunes a los colegios e institutos de Andalucía tras las borrascas Leonardo y Marta

El exterior de un colegio de Algeciras, cerrado desde el pasado martes, 3 de febrero, último día de clases.

La gran pregunta de miles de familias del sur de Andalucía sigue en el aire este domingo: ¿volverán las clases este lunes, 9 de febrero, en colegios e institutos tras el paso de las borrascas Leonardo y Marta? La respuesta definitiva llegará a lo largo de la tarde, cuando la Junta de Andalucía celebre el comité asesor que evaluará la situación meteorológica y el estado real de los centros educativos.

Según ha confirmado este domingo por la mañana un portavoz de la Junta a Europa Sur, no habrá una decisión general para toda Andalucía, sino que la vuelta a las aulas se analizará zona a zona y centro a centro, como ya ha ocurrido durante la pasada semana.

“En las zonas que sigan incomunicadas, con vecinos desalojados o con agua acumulada, está claro que no habrá clase. En otros puntos, si la situación es buena, sí”, explica este portavoz.

Sin avisos en Cádiz, pero con lluvia al inicio de la jornada

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no tiene activado ningún aviso para este lunes en la provincia de Cádiz, un dato clave que invita al optimismo. En el Campo de Gibraltar, eso sí, se espera un 100% de probabilidad de lluvia hasta las 11:00 de la mañana, aunque se trata de precipitaciones moderadas y en claro retroceso.

El viento de poniente, uno de los grandes problemas de los últimos días lectivos, también dará tregua. En el Estrecho se prevén rachas máximas de unos 30 km/h a primera hora, que irán disminuyendo progresivamente conforme avance la mañana, al igual que la lluvia.

Con este escenario, todo apunta a que la actividad lectiva podría retomarse en buena parte del territorio, siempre que no concurran otros factores de riesgo.

Un aula vacía en un colegio del Campo de Gibraltar. / E.S.

La clave: el estado de los colegios

Más allá del tiempo, la Junta pone el foco en una cuestión determinante: el estado de los centros educativos tras varios días de temporal. Daños estructurales, muros caídos, goteras, cristales o persianas rotas, problemas eléctricos o en las redes de fontanería son algunos de los aspectos que se están revisando.

La decisión final dependerá también de los informes que remitan los directores de los centros y del trabajo de inspección que están realizando los ayuntamientos. De hecho, numerosos municipios andaluces ya han iniciado tareas de chequeo y revisión de colegios e institutos en previsión de la resolución que adopte la Junta.

Decisión pendiente del comité asesor

El comité asesor de emergencias se reunirá este domingo por la tarde en Sevilla. Tras analizar las previsiones actualizadas de la Aemet y la información remitida desde el territorio, la Junta dará luz verde —o no— al documento definitivo con las decisiones adoptadas.

A partir de ese momento, las familias recibirán la información oficial a través de los centros educativos y de la plataforma Ipasen, tal y como se ha venido haciendo durante la pasada semana.

Antecedente inmediato: vuelta parcial a las aulas el viernes

Tras el paso de la borrasca Leonardo, Andalucía recuperó la actividad lectiva presencial el pasado viernes, 6 de febrero, en algunos los centros; aunque no en el Campo de Gibraltar. Ahora, con la borrasca Marta ya debilitándose y sin avisos meteorológicos activos, la Junta se inclina por una vuelta progresiva a la normalidad, siempre con una premisa clara: la seguridad del alumnado y del profesorado.