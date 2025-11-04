La Junta de Andalucía mejora la seguridad de la A-405 con labores de poda entre Cádiz y Málaga

Un tractor trabajando en las labores de desbroce y poda de la carretera A-405 en el Campo de Gibraltar.

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, ha acometido en los últimos días labores de poda en los márgenes de la carretera A-405, una de las arterias más abandonadas del Campo de Gibraltar. Las tareas se han centrado en el tramo comprendido entre el límite de la provincia de Cádiz con Málaga y el punto kilométrico 13.

Los trabajos, ejecutados por una brigada de operarios especializados, se enmarcan dentro del programa de actuaciones comunes para la conservación de esta vía. Para ello, se ha empleado diverso equipamiento técnico, como un camión cesta, una podadora de altura, motosierras, una trituradora de residuos forestales y sopladoras, con el fin de optimizar el rendimiento y minimizar el impacto ambiental de la intervención.

El objetivo principal de esta actuación es reforzar la seguridad vial en un trazado que soporta un importante flujo de tráfico, especialmente de vehículos que conectan las zonas rurales con municipios mayores, entre Castellar y Jimena. La poda de ramas y la limpieza de márgenes contribuyen a mejorar la visibilidad, evitar posibles caídas de árboles y prevenir situaciones de riesgo que puedan derivarse de obstáculos en la calzada.

El subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Ros, ha subrayado el “esfuerzo constante” que la Consejería de Fomento viene realizando en materia de mantenimiento y mejora de las carreteras autonómicas. “En el caso de la A-405, estamos ante una vía estratégica para la comarca, y por eso los presupuestos de 2026 contemplan nuevas actuaciones de refuerzo del firme, así como una inversión de 4,4 millones de euros destinada a mejorar la seguridad vial entre los puntos kilométricos 32+500 y 38+500”, ha señalado.

Por su parte, la delegada territorial de Fomento, Carmen Sánchez, ha destacado que “de manera continuada se realizan estos y otros trabajos en infraestructuras viarias de nuestra provincia, dentro del compromiso del Gobierno andaluz con su mantenimiento y mejora, en beneficio de la ciudadanía”.

Estas actuaciones forman parte del conjunto de labores preventivas y de conservación que la Junta ejecuta a lo largo del año en las principales carreteras de la red autonómica. En el caso del Campo de Gibraltar, estas intervenciones resultan especialmente relevantes por la orografía del terreno, la densidad del tráfico pesado y la necesidad de mantener en óptimas condiciones los accesos hacia Algeciras, el puerto y el enlace con la Serranía de Ronda.