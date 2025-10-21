El alcalde de Castellar acusa a la Junta de “engaño y falta de compromiso” con el Campo de Gibraltar por el abandono de la A-405

El secretario de Política Institucional del PSOE de Cádiz y alcalde de Castellar de la Frontera, Adrián Vaca, ha cargado contra el Gobierno de la Junta de Andalucía por lo que ha calificado de "engaño y absoluta falta de compromiso" con el Campo de Gibraltar, al cumplirse un año de la manifestación celebrada en octubre de 2024 para exigir el arreglo integral de la A-405, la principal vía de conexión entre Castellar y Jimena.

“Han pasado doce meses y la respuesta del PP ha sido el silencio, la desidia y la propaganda. No hay ni una sola máquina sobre el terreno, en una de las carreteras con mayor índice de siniestralidad de toda la provincia”, ha denunciado Vaca, quien ha recordado que el mal estado de esta vía “es una temeridad que ya ha costado vidas humanas”, en alusión a los accidentes mortales ocurridos en los últimos años, entre ellos el que se cobró la vida de dos jóvenes de 16 y 19 años.

El dirigente socialista ha cuestionado directamente al presidente andaluz, Juanma Moreno. "Nos preguntamos a qué espera Moreno Bonilla para actuar. Parece que para el PP, el Campo de Gibraltar no es Andalucía y las vidas de sus vecinos valen menos", ha afirmado.

Vaca ha tildado de "insulto" los "anuncios contradictorios y oportunistas" de la Consejería de Fomento, que siete meses después de la protesta "anunció cuatro millones de euros, una cantidad a todas luces insuficiente, como ya denunció la parlamentaria Rocío Arrabal". Según el socialista, “esa cifra no da ni para empezar un arreglo integral”. Por ello, ha reclamado “una inversión potente y un calendario de obras claro”, y ha anunciado que el Grupo Socialista pedirá “una partida real” para la A-405 en los próximos presupuestos autonómicos.

El alcalde de Castellar ha enmarcado esta falta de actuación en lo que considera un “abandono sistemático” del PP hacia el Campo de Gibraltar. “La A-405 es otro incumplimiento más del ‘plan Juanmaloharía’ en la provincia. Ocurre lo mismo con la carretera de Arenillas, que une Castellar con Sotogrande, y de la que nada se sabe desde que gobierna el PP”, ha criticado. “Es el modus operandi de la derecha: mucho anuncio, cero inversión y un castigo constante a los municipios que no son de su color político”.

Finalmente, Vaca ha exigido a la Junta "un contrato de emergencia ya" y ha advertido de que el PSOE "seguirá fiscalizando y denunciando este abandono". "Los vecinos de Jimena, Castellar y toda la comarca merecen carreteras seguras para ir a trabajar, a estudiar o al médico. Exigimos a Moreno Bonilla que cumpla con su palabra y actúe de una vez por todas", ha concluido, adelantando que "volveremos a manifestarnos junto a ellos hasta que cumplan".