La Junta amplía a dos el número de centros docentes de la comarca sin clases presenciales este miércoles

La Junta de Andalucía ha ampliado a dos el número de centros docentes del Campo de Gibraltar en los que no habrá clases presenciales este miércoles 11 de febrero como consecuencia de las secuelas de las borracas Leonardo y Marta, que han afectado a la comarca en la última semana. Los alumnos de ambos centros sí recibirán docencia telemática. Al IES Azahar de San Martín de Tesorillo, cuyos alumnos ya no acudieron este martes, se sumarán los del IES Hozgarganta, en Jimena.

En total serán 23 los centros que permanezcan cerrados en toda la comunidad autónoma, de los que once están en la provincia de Cádiz, que sigue siendo la más afectada, por delante de Sevilla, con seis.

Andalucía mantiene para este miércoles, 11 de febrero de 2026, la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos salvo en determinados municipios y centros educativos concretos de algunas localidades por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días.

En total son 23 los centros afectados (por 32 de ayer), de los que once pertenecen a la provincia de Cádiz y seis a la de Sevilla. En todos ellos se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de centro.

Además, existen 25 rutas de transporte escolar (diez de ellas en la provincia de Cádiz) en las que no se podrá prestar el servicio este miércoles día 11 por problemas en los accesos o cortes de carretera:

CÁDIZ:

Los municipios afectados por la suspensión de actividad lectiva en todos sus centros educativos son: Grazalema y Torre Alháquime.

Además, suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

El Gastor:

EI El Gastor

Jimena de la Frontera:

IES Hozgarganta

San Martín del Tesorillo:

IES Azahar

Zahara de la Sierra:

CEIP Maestro Juan María Marín

EI La Rayuela

GRANADA:

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades

Pinos Genil:

CEIP Berta Wilhelmi

Quéntar-Dúdar:

CPR Ribera de Aguas Blancas

JAÉN:

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Linares:

IES Cástulo: ESO clases telemáticas, el resto reubicados en otros centros

EOI Carlota Remfry: alumnado reubicado en el IES Reyes de España

MÁLAGA:

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades:

Cartajima:

CPR Alto Genal (sede Cartajima)

Parauta:

CPR Alto Genal (sede Parauta)

SEVILLA:

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros de las siguientes localidades: